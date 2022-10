L’Ajuntament subvenciona la Basílica de la Mare de Déu per al finançament de la festa de la Mare de Déu dels Desemparats

El govern municipal aprova un conveni amb el Col·legi de Farmacèutics per a dispensar productes sanitaris a persones vulnerables

La Junta de Govern Local ha aprovat hui una subvenció nominativa a la Basílica de la Mare de Déu dels Desemparats per a la celebració de la festa de la Mare de Déu. En concret, l’Ajuntament subvencionarà les activitats derivades de la celebració de la festa, entre les quals la decoració, muntatge i desmuntatge de l’escenari, les despeses d’impremta, la contractació de bandes de música i servicis de vigilància i prevenció de Creu Roja.

El vicealcalde i portaveu Sergi Campillo, que ha comparegut en finalitzar la Junta de Govern acompanyat del regidor Borja Sanjuán, ha destacat que “resulta d’indubtable interés per al manteniment del patrimoni cultural i festiu i per la seua incidència social col·laborar a sufragar les despeses derivades dels actes de la celebració de la festivitat de la Mare de Déu dels Desemparats”.

El regidor ha assegurat que “existix la pretensió de donar continuïtat i garantir l’oferta cultural i social que representa esta celebració, en concret els actes de la Missa d’Infants i el besamans”.

La Basílica podrà subvencionar la decoració, muntatge i desmuntatge de l’escenari, els servicis de prevenció realitzats per Creu Roja, les despeses de cartelleria i impremta, la contractació de banda de música i timbalers per a la seua participació en la processió, el lloguer de mitjans de transport, la floristeria i pirotècnia i la contractació de personal auxiliar d’assistència tècnica per al concert de la Missa d’Infants.

La Junta de Govern havia previst una subvenció de 28.000 euros però la memòria econòmica justificativa presentada per la Basílica ascendix a només 24.181’87 euros.

Viu la música

El govern municipal ha atorgat també una subvenció nominativa a l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana de 200.000 euros per a la celebració de 30 convocatòries musicals en 13 sales de la ciutat dins del circuit “Viu la música”.

Durant el mes d’octubre, el festival està apropant les propostes de Mississippi Blues Band, Flamenco en Vivo, Cod Routers o Don Joaquín. Les actuacions es reprenen el 30 d’octubre amb el concert de jazz del Sara Dowling Quartet i seguixen l’endemà amb els londinencs Stereolab.

Ja al mes de novembre hi ha previstos els concerts de 20 intèrprets en 8 escenaris, amb artistes com Will Johnson, The Silencers, Rigoberta Bandini, McEnroe o Depedro, entre d’altres. El festival també tindrà diverses cites durant el mes de desembre.

“Viu la música” és una proposta que dona suport als agents culturals de la indústria musical valenciana per a la reactivació del sector amb el disseny d’una programació que seguix criteris de qualitat musical, varietat estilística, paritat de gènere i diversitat geogràfica.

Per últim, la Junta de Govern Local ha donat el vistiplau a la pròrroga del conveni amb el Col·legi de Farmacèutics de València per a la dispensació de productes sanitaris a les persones beneficiàries d’ajudes d’emergència.

En virtut de l’acord, que es va signar el 2018 per quatre anys i que ara s’ha prorrogat, l’Ajuntament sufragarà les despeses derivades de la dispensació de productes farmacèutics a les persones beneficiàries de les ajudes d’emergència que siguen remeses pels centres municipals de servicis socials, el centre d’atenció a persones sense sostre i el centre de suport a la immigració.

Per la seua banda, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de València remetrà mensualment a l’Ajuntament, per al seu pagament, un llistat certificat dels servicis oferits, les dades d’identificació de les persones beneficiàries, els productes dispensats, el seu preu, els locals que va dispensar els productes, així com la data i l’hora dels servicis