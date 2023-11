El pròxim cap de setmana, Sueca acollirà el X Congrés Nacional de Confraries i Germandats de la Verge de les Angoixes

Organitzat per la confraria de Nostra Senyora de la Pietat de Sueca que enguany, a més, celebra el seu 30 aniversari.

A l’esdeveniment, que es desenvoluparà els dies 10, 11 i 12 de novembre, han confirmat la seua assistència al voltant de 150 membres de 19 confraries provinents de diferents llocs d’Espanya com ara Zamora, Sevilla, Toledo, Navarra, Múrcia o Huelva, entre altres.

L’Ajuntament de Sueca, a través de la regidories de Festes, Serveis Municipals i Turisme, col·laborarà en el desenvolupament del Congrés, que oferirà als participants un ampli programa d’actes en el qual s’inclouen també concerts, conferències, visites culturals i degustacions gastronòmiques.

“Per al nostre municipi és molt important acollir un esdeveniment nacional d’estes característiques que, a més de donar a conéixer la nostra manera d’entendre i celebrar la Setmana Santa i les seues tradicions, permetrà també mostrar, més enllà de les nostres fronteres, una gran representació dels atractius que pot oferir Sueca a tots els visitants que acudisquen este cap de setmana vinguts de moltes ciutats d’Espanya”, ha assenyalat la regidora de Festes, Gema Navarro.

Per la seua part, el president de la Confraria Nostra Senyora de la Pietat de Sueca, Pedro Juan Martínez, ha expressat la seua satisfacció perquè Sueca siga la seu este any del congrés, “el primer d’estes característiques que se celebrarà a la Comunitat Valenciana, i que servirà per a tractar diferents qüestions que afecten o puguen interessar a les diferents confraries de la Verge de les Angoixes, així com temes d’organització i participació. M’agradaria convidar a tota la ciutat al fet que participe en la varietat d’actes previstos”.