Sueca acollirà el pròxim 7 de maig la 10a Carrera de la Dona 

El pròxim 7 de maig, a les 9.30 hores, Sueca acollirà la 10a Carrera de la Dona. Organitzada pel Club d’Atletisme Corriols amb la col·laboració de la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Sueca. Membres del club organitzador, entre ells el seu president, Lucas Soler. Han presentat la prova davant els mitjans, ressaltant el seu objectiu principal “promoure la salut i l’esport femení. Així com, en esta ocasió, recaptar fons per a l’Associació de Pares d’Autisme de Sueca (APASU)”.

La carrera té una distància de 5 quilòmetres

La carrera té una distància de 5 quilòmetres, amb eixida i arribada en la plaça de l’Ajuntament. Està oberta a totes les dones independentment de la seua edat i condició físic. “Ja que no és una prova exclusiva per a corredores experimentades. Sinó que també pot realitzar-se caminant, fent-la d’esta manera accessible a totes les dones que vulguen participar. A més, es podrà participar amb carrets de xiquets, per a aquelles que desitgen compartir l’experiència amb els seus fills o filles”. Han explicat des del Club Corriols, els quals han tingut paraules d’agraïment per a l’Ajuntament de Sueca. Especialment a la Regidoria d’Esport; la Policia Local i els patrocinadors, per tota la col·laboració que els ofereixen per al desenvolupament de la carrera

Inscripcions

Les inscripcions es poden realitzar de manera presencial, a les botigues Carpio Sports i Actual Sports. O en línia, a través de la pàgina web www.cronorunner.com, fins al 4 de maig, a les 23 hores. El preu és de 6 euros, dels quals 1 euro serà destinat a APASU. Amb cada inscripció, les participants rebran una bossa i la samarreta oficial de la carrera. Enguany, a més, s’obsequiarà amb un pernil a l’equip més nombrós de la prova.

A més de la competició individual, la Carrera de la Dona de Sueca compta també amb categories per equips. Fomentant així la participació i el treball en conjunt. Estos equips poden estar formats per dues dones, mare i filla, dues germanes i dos participants amb carrets de xiquets. Per a ser premiades, han d’arribar juntes a la meta.

Trofeu per a les tres primeres posicions de la classificació general

Hi haurà trofeu per a les tres primeres posicions de la classificació general. La primera atleta local; les primeres classificades de cada categoria per equips. Els 3 primers equips classificats en la categoria “carrets” amb un trofeu i un premi en vals de compra. L’organització vol destacar també que, per a ser considerada atleta local, la participant ha d’estar empadronada a Sueca. O formar part del club organitzador, i haver realitzat una inscripció correcta.

Així doncs, el president del Club d’Atletisme Corriols, Lucas Soler, ha assenyalat que “esta carrera es converteix en una oportunitat esportiva per a gaudir de l’aire lliure. Fer activitat física i compartir moments de sororitat amb amigues i familiars, fomentant així l’esport femení i la unió entre dones.

La carrera de la Dona de Sueca no és només una prova esportiva. Sinó una iniciativa que busca promoure la salut i el benestar col·laborant en una causa benèfica. Així mateix, s’han pres totes les mesures de seguretat per a garantir la salut de les corredores. Amb la col·laboració de la policia local i els serveis sanitaris”.

Per a esta 10a edició, s’espera una gran participació i afluència de públic i, des de l’organització, volen animar a totes les corredores que formen part de la prova. “Si eres una dona, i vols viure una experiència esportiva única, no dubtes a inscriure’t a través de la pàgina web www.cronorunner.com i col·laborar amb esta iniciativa solidària”, assenyalen des del club Corriols.