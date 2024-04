La iniciativa celebra la segona edició ampliant considerablement l’oferta d’activitats per a tots els públics

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut, i dins de la Programació Jove que ha previst per al mes d’abril. Oferirà a la població el pròxim cap de setmana el ‘II Saló del Manga. El Còmic i la Cultura Asiàtica’, una iniciativa que es va posar en marxa l’any passat. Amb un gran èxit i que ha vist ampliat considerablement el nombre d’activitats en esta segona edició.

“Com sabem, el món del manga ha aconseguit una grandíssima repercussió i moltíssim seguiment al nostre país, i Sueca no ha sigut menys. Per este motiu, hem volgut enguany repetir la iniciativa ampliant l’oferta de tallers. Activitats i jocs, de caràcter familiar, al llarg de tot el cap de setmana. A més, comptarem amb una sèrie d’expositors a l’esplanada del Casal Jove. Perquè els i les visitants puguen conéixer tot el que envolta la cultura asiàtica.

Esperem que gaudisquen de tot el treball que s’ha realitzat per a poder oferir-los este esdeveniment”. Ha explicat la regidora de Joventut, Gema Navarro. Qui ha assenyalat també que la premissa per a organitzar el ‘II Saló del Manga, el Còmic i la Cultura Asiàtica’. Ha sigut que estiguera dirigit a tots els públics.

Així mateix, Navarro ha agraït la col·laboració prestada per diferents persones, organismes i comerços de la ciutat. Per a poder celebrar este esdeveniment, com les creadores del cartell, Elena Castellano (Helem) i Noemi Pellicer; els cosplayers Yunnimoon. Artica creations, Moon kelpie, Revan i Helem. Els artistes Mikisarts, Vyo cos i Karnival Dance. El club de kendo i el d’Anime de la Universitat Politècnica de València; l’associació Ratdicerol. El dissenyador de jocs Gremio de jugadores; En Tirereta; i un grup de joves col·laboradors del municipi.

Campionat de Street Fighter

Per a començar, el divendres 12, de 17 a 21 hores, se celebrarà el Campionat de Street Fighter, el mític videojoc japonés dels anys 80. Per a poder participar, s’haurà de realitzar obligatòriament una inscripció. De manera paral·lela, el divendres, de 17 a 20 hores, s’oferiran diversos tallers per a potenciar la creativitat dels participants. Com ara el de Fanalets rojos, presents en qualsevol celebració xinesa; el de Hama Beads; o el titulat Drac Xinés.

El dissabte 13, en horari de matí i vesprada, s’oferiran, entre altres activitats: un Taller de Kendo. Oferit pel club de Kendo de la Universitat Politècnica de València. Consistent a mostrar este art marcial japonés que es practica amb un sabre de bambú. Conte Sensorial, per als més xicotets de la casa; Pintacares; Concurs de Kpop/Idol. Per a mostrar les habilitats damunt d’un escenari; Endevina l’Opening, sobre música japonesa; Taller de Dibuix; i Concurs de Cosplay.

El diumenge 14 continuarà la variada oferta de propostes per a tots els amants de la cultura asiàtica amb un joc d’Endevina el personatge. Sobre el manga i l’anime; un Concurs de karaoke, amb un premi en metàl·lic; Pintacares i Conte Sensorial.

Concurs de karaoke

A més, l’esdeveniment es dividirà en diferents zones: la d’Artistes, Expositors i Comerços, on més de 50 joves estaran exposant el seu treball; la Cosplayer, en la qual els i les visitants podran conéixer als cosplayers convidats el dissabte i diumenge; la Gamers, situada dins del Casal Jove i en la qual es podrà participar i conéixer els jocs de Rol que han dissenyat i creat @gremio_de_jugadores i @ratdicerol; i la zona Artística, pensada perquè participen en diferents tallers els més joves de la família.

Tots els formularis per a les activitats que necessiten inscripció prèvia, es poden trobar en el perfil de @smcca_sueca. Per a més informació, es posen a la disposició de les persones interessades els telèfons 600 691 390 i 600 700 557, i el correu electrònic joventut@sueca.es.