Sueca acull la celebració de la XVI Fira del Llibre en Valencià

Les instal·lacions del renovat CEIP Carrasquer han acollit la celebració de la XVI Fira del Llibre en Valencià.

Una iniciativa organitzada per l’APAMA del centre amb la col·laboració de l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Educació.

Centenars de persones es van donar cita durant tot el matí d’ahir per a participar en la gran varietat d’activitats proposades, com ara tallers, tornejos d’escacs, venda de llibres, exhibicions de bàsquet i pilota valenciana i demostració de danses populars.

Al costat de l’alcalde, Dimas Vázquez, i el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, van ser presents els regidors Julián Sáez, Manoli Egea, Noelia Benedito, Carmen Pérez, Joan José López, Àngela Marí i Sari Sáez, els quals van voler acompanyar a la comunitat educativa del CEIP Carrasquer i al gran nombre d’assistents en la diversitat d’activitats organitzades, que van finalitzar amb el lliurament de premis del Concurs d’Il·lustració del conte escrit per Josep Franco, ‘Mariana, la coixa’, en el qual ha participat alumnat de centres escolars de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, així com del Centre d’Educació Especial Miquel Burguera.

“Per fi, estem celebrant esta Fira del Llibre en les noves i remodelades instal·lacions del CEIP Carrasquer i ens sentim molt contents de tornar a este centre emblemàtic de Sueca. Les meues felicitacions a l’AMPA, professors i a tota la comunitat educativa, per haver aconseguit este gran èxit en una jornada amb tanta oferta per a tota la ciutadania”, ha assenyalat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez. L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció pel gran acolliment de la fira, “nosaltres, des de l’Ajuntament, no podíem faltar en un matí tan important i, especialment, en el lliurament de premis als xiquets i xiquetes participants en el concurs d’Il·lustració de Contes. És de remarcar el grandíssim mèrit que tenen a l’hora de representar gràficament el que vol transmetre l’escriptor; per això, les meues felicitacions a tots ells i elles”.