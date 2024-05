Sueca acull la fira de formació Orienta el teu futur

Durant dos dies, alumnat de 3r i 4t d’ESO podrà conéixer la variada oferta formativa al seu abast. Gràcies esta iniciativa promoguda per la Mancomunitat de la Ribera Baixa

La fira compta amb 30 expositors, en la seua gran majoria instituts de la Comunitat Valenciana

Sueca acollirà durant hui i demà la Fira de Formació Orienta el teu futur. Una proposta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa que té com a objectiu oferir als i les joves que cursen 3r i 4t de l’ESO en els centres de la comarca. Totes les possibilitats que oferix la formació amb la finalitat de decidir millor el seu futur acadèmic.

L’acte d’obertura de la fira ha comptat amb la presència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez. La presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i regidora de Turisme i Comerç, Manoli Egea. La cap del Servei d’Inclusió Educativa de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa. Mª Carmen Jiménez; la coordinadora d’Orientació Acadèmica Professional i Educativa en la secció d’Orientació, Mónica Añón; i una gran representació de la corporació municipal.

La fira compta amb 30 expositors, en la seua gran majoria instituts de la Comunitat Valenciana. Que oferixen als i les visitants tot tipus d’informació sobre l’ampli ventall de possibilitats que tenen a la seua disposició. Sueca està representada també a través dels estands de la Policia Local i de l’IES Joan Fuster.

L’alcalde, Dimas Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció perquè Sueca «torna a ser un referent a l’hora d’exposar la variada oferta acadèmica. Amb què compta la nostra joventut, una oferta canviant i en constant evolució.

Que ací se’ls oferix perquè els siga de gran utilitat de cara al seu futur». Per la seua part, la regidora i presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Manoli Egea. Ha explicat que esta fira respon a la preocupació de l’ens comarcal i de tots els alcaldes i alcaldesses de la Ribera Baixa. «Perquè l’alumnat dispose de tota la informació i facilitats possibles per a decidir millor quin camí seguirà en la seua formació. Vull agrair la predisposició i interés per participar dels 30 expositors presents. Des de la Mancomunitat, continuarem treballant en este sentit perquè ens preocupa molt el futur dels nostres joves».

Treballen els canvis de la Formació Professional per a acostar-la encara més a tot l’alumnat de la Comunitat

Des de la Conselleria, la cap del Servei d’Inclusió Educativa de la Direcció General d’Innovació i Inclusió Educativa, Mª Carmen Jiménez. Ha lloat este tipus d’iniciatives que oferixen a l’alumnat totes les opcions possibles per al seu futur. En eixe sentit, la coordinadora d’Orientació Acadèmica Professional i Educativa, Mónica Añón. Ha assenyalat que, des de la secció d’Orientació, treballen els canvis de la Formació Professional per a acostar-la encara més a tot l’alumnat de la Comunitat, «que els oferisca noves perspectives i coneixement de moltes professions que han sorgit noves i que poden desconéixer».

La Fira de Formació Orienta el teu futur continuarà demà 22 de maig oferint informació a l’alumnat. En horari de 9 a 14 hores, en les dependències de la Policia Local de Sueca.