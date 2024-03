El projecte, impulsat per l’Institut Joan Fuster, ha aconseguit la seua plena consolidació

L’Institut Joan Fuster de Sueca ha inaugurat este matí les Il Jornades STEM, amb el títol ‘Descobrint les STEM de la Ribera

L’Institut Joan Fuster de Sueca ha inaugurat este matí les Il Jornades STEM, amb el títol ‘Descobrint les STEM de la Ribera’. Amb l’objectiu d’impulsar i afavorir l’estudi, la promoció i la divulgació d’estes matèries Science, Technology, Engineering and Mathematics (Ciències, Tecnologies, Enginyeries i Matemàtiques). Entre tot l’alumnat que assistix al centre, tant d’ESO i Batxiller com de Cicles Formatius.

L’Ajuntament, com a entitat col·laboradora de les Jornades, ha estat representada en l’acte d’inauguració pel regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez. Els també membres del govern municipal, Manoli Egea, presidenta al seu torn de la Mancomunitat de la Ribera Baixa. Organisme també col·laborador; Carmen Pérez, Gema Navarro i Àngela Marí. A més, han sigut presents la directora de l’IES Joan Fuster, Laura Mompó; i el degà de la Universitat de Física des de 2018 fins fa tan sols uns dies, Jordi Vidal.

Després de la primera edició pilot de l’any passat, el projecte, consolidat ja, ha comptat amb el suport una vegada més de l’Ajuntament de Sueca i l’AMPA de l’institut. A més de la Mancomunitat de la Ribera Baixa i empreses privades del municipi.

“El lema de les II Jornades, ‘Descobrint les STEM de la Ribera’, fa referència a la qualitat que tenim de científics en la nostra terra. No fa falta anar a cap lloc per a trobar persones STEM. Que generen recursos STEM, i que al final són les que contribuïxen a millorar la nostra qualitat de vida”. Ha explicat Eva Pérez, professora del departament de Física i Química de l’IES Joan Fuster i coordinadora STEM del centre. Qui ha avançat també que, de cara al pròxim any, “volem ampliar les matèries STEM afegint l’A d’Arts. Teixirem xarxes interdisciplinàries. STEM necessita nodrir-se d’altres branques, lingüístiques, artístiques i humanístiques, perquè al final les STEM complixen una funció social”.

Per la seua part, el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, ha mostrat la seua satisfacció per la celebració de la segona edició de les Jornades. Les quals han adquirit un major pes a nivell organitzatiu i quant a les activitats que oferixen, no ja únicament per a l’alumnat sinó també externalitzant-les fora de l’àmbit de l’institut, amb una implicació màxima per part del professorat i alumnat. Com a Ajuntament, estem en l’obligació de prestar tota la col·laboració en este tipus d’iniciatives”. La regidora de Comerç i presidenta de la Mancomunitat de la Ribera Baixa, Manoli Egea, ha explicat que l’organisme comarcal ha volgut sumar-se també a este projecte “que considerem tan interessant, prestant la nostra col·laboració amb uns tallers sobre consum sostenible a través del departament de Joventut de la Mancomunitat”.

Dins del programa d’activitats previst en les II Jornades STEM, que se celebraran del 21 al 27 de març, trobem tallers pràctics, presentacions, monòlegs científics, taules redones, xarrades, gimcanes i jocs de taula adaptats a les matèries STEM.