En l’obra, cinc musicòlegs suecans aprofundixen en els aspectes més desconeguts de l’obra del compositor

El saló de plens de l’Ajuntament ha acollit la presentació del llibre ‘El Mestre Serrano, més enllà de l’escena. Noves aportacions’, obra dels musicòlegs suecans Ramón Ahulló, Abel Puig, Mª Amparo Tomás, Juanma Ferrando i Ramón Canut.

L’Ajuntament de Sueca ha col·laborat en l’edició de l’obra, sorgida arran de la celebració, l’any passat, del 150 aniversari del naixement del compositor «Fa just un any, vam presentar els avanços de la investigació que estàvem realitzant. Ara, ens trobem presentat ja el llibre finalitzat, editat per Edicions 96, que té com a propòsit traure a la llum aspectes desconeguts o que no s’havien estudiat encara del Mestre Serrano, a més d’aconseguir una major connexió amb l’entorn local, ja que considerem que és un gran desconegut per a la gran majoria del públic», ha assenyalat Ramón Ahulló, coautor i coordinador del llibre.

L’acte de presentació ha comptat amb la presència dels autors de l’obra; el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez; els també regidors Carmen Pérez, Gema Navarro, Joan López, Sari Sáez, Isabel Benet i Pío Lledó; familiars del Mestre Serrano; representants de l’editorial; i un gran nombre d’assistents. «L’any passat, vam celebrar el 150 aniversari del naixement del compositor suecà i és quan va començar a gestar-se l’obra, basada en una recopilació de dades realitzada per cinc musicòlegs suecans.

Des de l’ajuntament, hem volgut col·laborar en la plasmació d’eixa informació en un format de llibre perquè servisca d’estudi i de conservació de tot el material», ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, qui ha assenyalat també que el llibre està a la disposició de la ciutadania que desitge comprar-lo, i que l’Ajuntament, per la seua part, ha adquirit una sèrie d’exemplars per a ús protocol·lari.

En l’obra es poden trobar, entre altres aspectes relacionats amb el Mestre Serrano, “la pregària a la Verge de Sales que el compositor va dedicar a la patrona de Sueca; la recepció local dels seus conveïns durant les estrenes de les seues obres i tota la seua producció; les composicions inèdites dins de l’entorn localista; o la seua importància en el camp dels registres sonors de l’època; entre altres exemples”, ha destacat Ramón Ahulló.

L’acte de presentació del llibre va finalitzar amb la interpretació en directe d’algunes de les peces més conegudes del compositor suecà.