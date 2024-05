Sueca acull la XXIII Jornada de Convivència i Esport 

L’activitat ha comptat amb la participació de 8 centres de la província que atenen persones amb malaltia mental i amb la col·laboració de l’alumnat de 3r d’ESO del col·legi La Encarnación de Sueca

El Pavelló d’Esports Raül Cuenca Monrabal ha acollit la XXIII Jornada de Convivència i Esport

El Pavelló d’Esports Raül Cuenca Monrabal ha acollit la XXIII Jornada de Convivència i Esport, organitzada per l’Associació de Familiars i Persones amb Malaltia Mental de la Ribera Baixa (AFEM RB) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories d’Acció Social, Esports i Turisme.

Es tracta d’una activitat l’objectiu de la qual és fomentar la participació de les persones amb malaltia mental en activitats lúdiques, de convivència i de lluita contra l’estigma. Forma part, a més, del Programa de Reducció de l’Estigma en Salut Mental i Diversitat Funcional, en el qual treballen conjuntament diferents entitats, com ara l’Hospital Universitari de la Ribera, la Regidoria d’Acció Social, el Servei d’Atenció i Seguiment per a les persones amb problemes de Salut Mental Greu (SASEM) de l’Ajuntament de Sueca, el Taller Ocupacional Municipal, la Fundació SASM i AFEM RB.

La Jornada ha consistit en una competició de futbol sala en la que han participat huit equips de diferents centres que treballen en la rehabilitació de les persones amb problemes de salut mental de la província de València: AFEM RB; Vitalia Hombre; Tapes Dénia; CEEM Xeraco; SPORT SA; CEEM Buendía, Mentalia Puerto i AFARADEM.

També ha comptat amb la presència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Julián Sáez; la regidora d’Acció Social, Manoli Egea; la regidora del Consell Agrari, Carmen Pérez; i la regidora d’Igualtat, Sari Sáez.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha valorat molt positivament la iniciativa i ha felicitat l’organització i a tots els participants, «enhorabona per tot l’esforç i treball invertit en esta activitat que fomenta l’esport, una de les pràctiques més saludables i recomanables per a les persones. Des de l’Ajuntament, treballarem sempre braç a braç amb AFEM RB i totes les associacions per al foment de la igualtat i la lluita contra l’estigma».

La regidora d’Acció Social, Manoli Egea, ha mostrat la seua satisfacció «perquè Sueca aculla esta Jornada, en la qual participen usuaris de diferents centres de tota la província. El meu agraïment també al col·legi La Encarnación per la seua implicació en la lluita contra l’estigma, i a AFEM RB per organitzar amb tanta estima i dedicació esta activitat».

Per la seua part, el primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Julián Sáez, ha mostrat l’orgull des de la Regidoria d’Esports «en comprovar la quantitat d’activitat esportiva, molt diversa a més, que promoveu des de l’associació AFEM RB al llarg de l’any. Considere que eixe és el camí a seguir, i ací sempre ens trobareu. La meua enhorabona».

Com en anteriors ocasions, la Jornada ha comptat també amb la participació de l’alumnat de 3r d’ESO d’un col·legi de la localitat, en concret de La Encarnación, «que ha format equip amb nosaltres participant activament en l’organització a fi de fomentar la interacció amb les persones del col·lectiu en un entorn comunitari», han assenyalat des d’AFEM RB, els qual han desitjat també poder «continuar realitzant durant molts anys esta activitat esportiva per a continuar fomentant una societat més inclusiva».