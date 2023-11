La Fundació SASM organitza la quarta edició d’esta jornada amb el títol ‘Veus en primera persona en entorns residencials

La Fundació SASM de Sueca que atén persones amb trastorn mental greu, està celebrant al llarg del matí la quarta edició de la Jornada de Bones Pràctiques Professionals, que enguany porta per títol ‘Veus en primera persona en entorns residencials’. L’objectiu d’esta iniciativa és el de compartir mètodes pioners en l’abordatge de problemes de salut mental existents a la Comunitat Valenciana des d’una perspectiva multidisciplinària.



La presentació de l’acte ha comptat amb la presència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el secretari autonòmic de Sanitat, Francisco José Ponce; el patró i secretari-administrador de la Fundació SASM, Vicente González; i el director de la Fundació SASM, David Marqués. La regidora de Sanitat, Sari Sáez, ha acudit també a la Jornada en qualitat de professional en matèria d’atenció a persones amb dependència.



L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha agraït la invitació de la Fundació, un any més, per a assistir a la presentació d’esta Jornada de bones pràctiques professionals “el millor punt de trobada entre professionals que s’impliquen en la cura i l’excel·lència en l’atenció a les persones que pateixen algun tipus de trastorn mental”.

La primera autoritat municipal ha felicitat els organitzadors per esta iniciativa que s’ha consolidat i que és reclamada pels propis professionals, “com a Ajuntament, compteu amb tot el nostre suport, especialment perquè tracteu un tema que ha anat adquirint una gran importància en la societat i que afecta la població de totes les edats, fins i tot als més joves. És un tema que competeix a totes les institucions (locals, autonòmiques i estatals) i, per això, hem d’anar junts per a aconseguir una major efectivitat”.



Per la seua part, el secretari autonòmic de Sanitat, Francisco José Ponce, ha valorat molt positivament la seua presència en la Jornada “la salut mental és un cavall de batalla dins de la nostra Conselleria i, evidentment, ha sigut un plaer que la Fundació m’haja convidat perquè, a més, m’ha permés conéixer de primera mà les seues instal·lacions i tots els projectes que duen a terme.

Des de la Conselleria, continuem donant suport a la cura de la salut mental amb la creació d’una oficina de Salut Mental i una altra de Coordinació i Integració Sociosanitaria”. Així mateix, Ponce ha avalat la importància que ha adquirit Sueca en el tractament de la salut mental “a través d’esta fundació i d’altres recursos amb què compta. Les nostres felicitacions pel bé que s’està treballant i, des de les institucions, compten amb tot el nostre suport”.



L’alcalde ha volgut remarcar també en la seua intervenció el compromís adquirit per l’Ajuntament en la passada legislatura perquè la Conselleria d’Educació augmentara en el municipi la formació en atenció a persones amb dependència, “una formació necessària en el segle XXI. Hem passat d’un cicle de grau mitjà, a l’inici de la passada legislatura, a un cicle de grau superior, en l’actualitat. Tot això ocasionat per la gran demanda d’este tipus de formació. Sueca s’ha convertit en tot un referent en esta atenció, tant a persones majors com a persones amb malaltia mental o amb diversitat funcional. Continuarem treballant perquè la capital de la comarca continue abanderant tots estos projectes i continue sent referent en l’atenció de qualitat”.



La IV Jornada de Bones Pràctiques Professionals ha comptat amb la participació de 72 professionals inscrits de manera presencial i 80 online, de tota Espanya. La primera de les ponències, titulada “Passat, present i futur de la Salut Mental”, ha sigut oferida per Jordi Marfà, psiquiatra, psicoanalista, facilitador de diàlegs oberts i ex director dels dos Centres de Salut Mental d’Adults de Badalona. A continuació, s’han desenvolupat dues taules de debat centrades en les “Problemàtiques i present En Primera Persona en els entorns residencials” i en les “Solucions i futur En Primera Persona en els entorns residencials”, en les quals han intervingut psicòlegs i educadors experts en la matèria. La clausura de la Jornada ha comptat amb la intervenció de la regidora de Sanitat, Sari Sáez.



Finalment, l’alcalde de Sueca ha aprofitat la visita del secretari autonòmic de Sanitat per a sol·licitar-li la seua col·laboració en la posada en marxa del projecte de remodelació i ampliació del Centre de Salut. Ponce, per part seua, ha mostrat el màxim interés “perquè les coses tiren endavant” i el seu compromís a contactar amb la direcció general d’Infraestructures Sanitàries per a conéixer en quin moment està el projecte i informar l’alcalde.