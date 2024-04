Sueca aprova el I Pla de Salut Municipal 

Representants del teixit associatiu de la ciutat i del govern municipal, i tècnics municipals, es reunixen per a concretar les actuacions previstes per a 2024

El saló de plens de l’Ajuntament ha acollit una reunió amb motiu de l’aprovació definitiva en el BOP del I Pla de Salut Municipal (2024-27). L’objectiu del qual és la posada en marxa d’accions de diversa índole que contribuïsquen a promocionar la salut física i emocional en el municipi.

En la trobada, han participat les regidores de Sanitat, Sari Sáez; Acció Social, Manoli Egea; Urbanisme, Carmen Pérez; Joventut, Gema Navarro; Medi Ambient, Àngela Marí. Representants de les associacions locals membres del Fòrum Saludem-nos!, vinculades a la promoció de la salut; representants de Salut Pública; i tècnics municipals.

La regidora de Sanitat, Sari Sáez, ha remarcat el procés de treball que ha suposat la redacció d’este Pla i la seua posterior publicació en el BOP. “Han sigut mesos de molt d’esforç i moltes reunions. Per a aconseguir l’elaboració d’este document. Que deurà ara executar-se seguint els objectius marcats, i amb el compromís d’actuació de totes les parts implicades. A les quals vull agrair efusivament la seua implicació. Ara que s’ha aconseguit l’aprovació i posada en marxa del Pla, em sent molt orgullosa com a regidora de Sanitat i part integrant d’este col·lectiu de persone. Que han treballat tant per a fer-lo realitat”.

Agraïment “cap a totes les associacions del municipi participants pel gran esforç que han realitzat perquè este Pla puga tirar endavant

La regidora d’Acció Social, Manoli Egea, ha tingut paraules d’agraïment “cap a totes les associacions del municipi participants pel gran esforç que han realitzat perquè este Pla puga tirar endavant. Sens dubte, sense elles, no hauria sigut possible. El meu agraïment també cap als funcionaris dels diferents departaments de l’Ajuntament implicats que han contribuït a l’excel·lent resultat. Esperem que siga el primer Pla de molts més que durem a terme, i confiem que siga tot un èxit”.

En la reunió, s’ha aprofitat per a analitzar totes les actuacions programades per a 2024 i els objectius que s’inclouen en el Pla. Els quals s’han compromés a complir tots els organismes i institucions participants.