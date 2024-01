Sueca aspira a una de les ajudes PERTE per a la millora i eficiència del cicle integral de l’aigua en el municipi

A través de l’empresa municipal Aigües de Sueca, i en col·laboració amb l’oficina municipal per a la tramitació de Fons Europeus, ha presentat la seua sol·licitud per a optar a una de les ajudes europees del PERTE

L’Ajuntament de Sueca, a través de l’empresa municipal Aigües de Sueca, i en col·laboració amb l’oficina municipal per a la tramitació de Fons Europeus. Ha presentat la seua sol·licitud per a optar a una de les ajudes europees del PERTE. (Projectes Estratègics per a la Recuperació i Transformació Econòmica) consistents en la Digitalització del Cicle de l’Aigua

El regidor responsable de l’empresa municipal Aigües de Sueca, Joan Carles Vázquez. Ha explicat que han sigut diversos mesos de treball minuciós. En la redacció del ‘Projecte d’adhesió de la iniciativa PERTE. Per a la digitalització i modernització del cicle integral de l’aigua de les infraestructures gestionades per l’empresa pública Aigües i Sanejament de Sueca’. “En ell s’han inclòs 35 actuacions a desenvolupar en quatre anys dividides en diverses seccions, ja siguen de planificació, sensorització o sistemes d’informació. Estem parlant d’una subvenció d’1.748.000 euros que es revertirien íntegrament en les infraestructures de digitalització del cicle de l’aigua i sanejament a Sueca”, subratlla Vázquez.

Actuacions proposades

Entre les actuacions proposades, es trobarien: la redacció d’un pla de foment de l’ús de l’aigua regenerada. L’elaboració d’estudis de fugides estructurals; l’alçament topogràfic de tota la instal·lació del clavegueram de Sueca. I la digitalització del sistema i control de canonades. El control de desbordament en punts d’alleujamen. L’optimització de recursos amb auditories energètiques; les millores en els sistemes de bombeig; i el subministrament de comptadors de telelectura; entre altres.

A la segona convocatòria de les ajudes PERTE s’han presentat un total de 238 projectes que abasten aproximadament 3.500 municipis, entre ells Sueca. L’objectiu fonamental de totes les iniciatives és el de millorar l’eficiència del cicle integral urbà de l’aigua des de la captació. Emmagatzematge i distribució, fins al sanejament i depuració, contribuint així a realitzar un ús més eficient i sostenible d’este recurs.

El regidor responsable ha mostrat la seua confiança que Sueca siga un dels municipis beneficiaris “pel treball que s’ha realitzat i per la qualitat del projecte. A més, ja s’ha anunciat una tercera convocatòria dels fons PERTE, per la qual cosa les possibilitats augmenten. Les expectatives són positives”, ha assenyalat Vázquez.