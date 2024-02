Sueca, capital mundial de la paella, innova a Madrid Fusión oferint un showcooking interactiu

Els visitants van poder participar en tot el procés de cocció del nostre plat més universal seguint l’autèntica recepta del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

El Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca ha sigut present en una nova edició de Madrid Fusión, el congrés internacional de gastronomia epicentre de l’excel·lència culinària. Un any més, la capital de la Ribera Baixa acudix a esta cita per a mostrar a professionals i visitants les excel·lències del nostre plat més universal i com ha de cuinar-se seguint l’autèntica recepta del certamen suecà, el més antic de quants se celebren.

“Sueca i el seu Concurs havien de ser presents de nou en esta fira eminentment gastronòmica tan prestigiosa, en la qual confluïx l’experiència i l’excel·lència, no sols per a mostrar el gran valor patrimonial que tenim sinó també per a aprofitar la trobada i els contactes amb possibles patrocinadors, proveïdors i professionals participants, els quals ja ens han mostrat el seu interés a acudir a la nostra ciutat el mes de setembre.

Com a responsables municipals, hem de continuar apostant per la presència en tots els esdeveniments que tinguen relació amb el nostre certamen internacional, professional i el més antic de quants se celebren. Hem de continuar treballant perquè cada any puga millorar i tindre una major visibilitat”, ha explicat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

Al costat de l’alcalde, han acudit a la fira el director del Concurs, Tony Landete; i el coordinador gastronòmic, Adolfo Cuquerella; a més del guanyador de l’última edició, Juan José San Bartolomé, qui ha assistit en qualitat de visitant. “Sense tradició, no hi ha fusió. Eixa és la nostra premissa. Madrid Fusión servix perquè les diferents comunitats autònomes i ajuntaments presenten totes les possibilitats que poden oferir a nivell gastronòmic.

Així mateix, ací es donen cita un gran nombre de marques comercials que mostren els seus productes; i molts cuiners, alguns d’ells han participat ja en el nostre Concurs, i també professionals molt reconeguts a nivell internacional amb Estrellas Michelín”,ha assenyalat Tony Landete, qui ha tingut paraules d’agraïment per a la Generalitat Valenciana, l’Exquisit Mediterrani i, especialment, per a l’Ajuntament de Sueca, “que ha confiat de nou que la nostra ciutat siga present per a continuar posant encara més en valor l’autèntica paella i donar-li així visibilitat al Concurs i, per tant, a Sueca com a ciutat arrossera d’Espanya i capital mundial de la paella”.

Enguany, com a novetat, el showcooking experience que ha oferit Sueca, de la mà del coordinador gastronòmic Adolfo Cuquerella, ha volgut fer un pas més, “oferint la possibilitat als visitants de participar en tot el procés de cocció de la paella, seguint la recepta del Concurs. Hem volgut que fora una autèntica experiència per a ells. I després, els hem entregat un obsequi en forma de saquet d’arròs, cortesia de les regidories de Turisme i la responsable del certamen”, ha explicat Tony Landete.