Sueca celebra el 125 aniversari de la concessió del títol de ‘Ciutat’

Hui Sueca està de celebració.

Fa 125 anys, concretament el 17 de gener de 1899, la reina regent María Cristina li va signar la concessió del títol de ‘Ciutat’. Quatre mesos després, el 23 de maig, li va concedir a l’ajuntament l’estatus d’Excel·lentíssim’.

Per este motiu, des del consistori, a través de la Regidoria de Patrimoni i Arxiu. S’ha volgut fer un recordatori especial mostrant el lloc on es conserva la documentació original. Que acredita eixe moment històric, com és el fons municipal, obert a la consulta de la ciutadania i de tota aquella persona interessada.

“Tal com reflectix la documentació, la reina va argumentar que concedia el títol de Ciutat a Sueca pel seu desenvolupament. Per l’augment de la seua població; pel foment que havia fet de l’agricultura, la indústria i el comerç. Per la seua adhesió a la monarquia constitucional.

I és que el segle XIX va ser una època daurada per a Sueca, un segle de transformacions econòmiques i urbanístiques importants. Com l’arribada de l’electricitat, del subministrament d’aigua potable i del ferrocarril”. Ha explicat el regidor de Patrimoni i Arxiu, Joan López, qui ha remarcat també que tot això no hauria sigut possible sense la transformació agrícola. Que es va produir a Sueca el segle anterior, quan es van establir les terres per al cultiu de l’arròs. “Per tant, el segle XVIII va posar les bases de la riquesa social, política i demogràfica suecana. Gràcies a les quals la reina li va concedir el títol de ciutat l’any 1899”, assenyala Joan López.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha afirmat que “com a suecans, ens enorgullim de tot el procés viscut a la ciutat des d’aquella data en 1899 fins ara. Reconeixent i agraint com a alcalde el paper primordial de totes les persones implicades que van contribuir al desenvolupament de Sueca i a la seua transformació en el que és en l’actualitat. Conservant les seues tradicions i la seua essència”. Al mateix temps, l’alcalde ha volgut mostrar el compromís ferm davant la ciutadania. De cara al futur, de treballar sempre per millorar la seua qualitat de vida.

El reial decret amb el qual es va concedir el títol de Ciutat a Sueca, es va publicar primer en el “Boletín Oficial de la Provincia de Valencia” el 22 de gener de 1899. Quasi un mes després, el 18 de febrer, en la “Gaceta de Madrid”.

Les publicacions del decret estan enquadernades en dos llibres de gran format que es conserven en l’arxiu municipal de Sueca. “És important que es conserve en tan bon estat la documentació que explica eixos fets històrics. La meua intenció com a regidor d’Arxiu i Patrimoni, és que el fons documental de Sueca estiga en les millors condicions possibles, que siga accessible i que es restauren les peces que ho necessiten, perquè, al final, la història s’escriu a partir de documents originals com estos”, ha assenyalat Joan López.

Per a commemorar esta efemèride, les campanes de les esglésies de Sant Pere Apòstol i la Mare de Déu de Sales repicaran a les 12 hores del migdia.