Sueca celebra el final de la seua Escola d’Estiu marcada per l’augment de participació 

L’Escola d’Estiu Municipal ha celebrat este matí. Al pati del col·legi Cervantes, el final de curs amb una festa en la qual han participat els 220 xiquets i xiquetes. Que durant el mes de juliol han assistit als tallers i activitats, tant en estes instal·lacions com en el Centre d’Educació Especial Miquel Burguera. “Dilluns que ve 31 finalitzarà l’Escola d’Estiu Municipal d’enguany, però hui estem celebrant oficialment el final de curs amb una xicoteta festa per a les famílies en la qual els xiquets i xiquetes seran els protagonistes amb la col·laboració dels seus monitors”. Ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, qui ha assistit a l’acte acompanyat per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

El servei ha funcionat correctament, sense cap tipus d’incidència

En trobar-se el col·legi Carrasquer en ple procés de trasllat a les noves instal·lacions, des de l’Ajuntament es va decidir substituir-lo enguany pel Centre d’Educació Especial Miquel Burguera. Per a acollir l’Escola d’Estiu al costat del col·legi Cervantes. Una iniciativa que ha sigut molt ben acceptada per les famílies, malgrat els trasllats que han hagut de realitzar-se amb autobús. “El servei ha funcionat correctament, sense cap tipus d’incidència. En el col·legi Cervantes hem tingut una assistència d’uns 170 xiquets i xiquetes, i en el Centre Miquel Burguera de quasi 50. Per tant, hem hagut d’ampliar les places inicialment previstes per l’augment de la demanda i estem molt satisfets amb el bon acolliment que ha tornat a tindre l’Escola d’Estiu”, ha assenyalat Joan Carles Vázquez.



Per la seua part, l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha mostrat també la seua satisfacció per l’èxit de participació, “estem molt contents que la fórmula de l’escola que s’ofereix des de l’Ajuntament siga un èxit any rere any. Per tant, continuarem treballant en esta línia”. L’alcalde ha tingut també paraules d’agraïment per als monitors, els xiquets i xiquetes i les seues famílies, per la seua predisposició a col·laborar sempre.