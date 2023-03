Sueca celebra la plantà oficial de l’Estoreta velleta

Sueca va celebrar ahir a la vesprada la ja tradicional plantà de l’Estoreta velleta. Una falla realitzada pels usuaris de la Fundació SASM, que atén persones amb malaltia mental. Que des de fa alguns anys es planta en la plaça de Sant Pere. En col·laboració amb la Junta Local Fallera. Davant la presència de les falleres majors de Sueca i les seues corts d’honor, així com dels representants de les 16 comissions del municipi.

L’acte ha comptat també amb la presència de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; la regidora de Festes, Gema Navarro. La regidora de Protocol, Celia Beltrán; el director de la Fundació SASM, David Marqués. El president de la Junta Local Fallera, Bernardo Garrigós; i una gran representació del col·lectiu faller.

L’Estoreta s’ha convertit en un símbol en les Falles de Sueca

“L’Estoreta s’ha convertit en un símbol en les Falles de Sueca i estem molt contents de tindre-la ja ací. Junt a ella, els representants infantils de cada comissió col·locaran els seus escuts. Creats per ells mateixos, per a demostrar eixa germanor i completar així esta falla especial que el pròxim dia 19 es cremarà de la mà de les falleres majors de Sueca. És una falla creada per la Fundació SASM. Però que compta amb la total col·laboració de l’Ajuntament i la Junta Local”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro.

Fundació SASM

Els responsables de la Fundació SASM han mostrat la seua satisfacció pel resultat d’esta iniciativa. “L’equip treballa moltíssim per a poder portar endavant este projecte. Que per a nosaltres és molt important perquè afavoreix la inclusió i la sensibilització cap a les persones amb malaltia mental. A més, a través d’ell, nosaltres retornem a Sueca el que la ciutat ens aporta a nosaltres”. Ha assenyalat Aroa Sanseloni, terapeuta ocupacional de la Fundació SASM.

Per la seua part, Vicenta Sellés, monitora de la Fundació, ha explicat que. “Enguany, a través de diversos tallers que es duen a terme en el centre. Com el de costura, hem creat la falla en la qual destaca una figura principal que representa a totes les dones falleres. Pel 50 aniversari de la Junta Local. Durant tot l’any treballem en la falla, que compta també amb la col·laboració de diverses associacions de la ciutat sense ànim de lucre”.

Per a l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, “esta falla s’ha convertit ja en la falla de tots i totes. Vull felicitar els seus creadors, la Fundació SASM, pel treball que han realitzat i que fan tots estos anys. Hui, en la plantà oficial, hem comptat amb la participació de totes les comissions de Sueca, El Perelló i Mareny. En un acte per a compartir i donar la benvinguda ja a les Falles 2023 que espere i desitge que siguen molt felices per a tots”.