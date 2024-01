El grup de senderisme ‘Olivetes Xafaes’, impulsor de la iniciativa, presenta la caminada que en esta ocasió tindrà un recorregut de 14 quilòmetres visitant la Muntanyeta dels Sant i els Ullals

Sueca acollirà el diumenge 11 de febrer la celebració del 4t Dia del Senderista ‘Memorial Joanot Presència’

Sueca acollirà el diumenge 11 de febrer la celebració del 4t Dia del Senderista ‘Memorial Joanot Presència’, una iniciativa del grup de senderisme ‘Olivetes Xafaes’. Que compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esports. Que servix per a homenatjar a un dels seus membres i impulsors de la prova.

L’acte de presentació ha comptat amb la participació de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez; el regidor d’Esports, Julián Sáez; la regidora de Medi Ambient, Àngela Marí; i representants del Grup ‘Olivetes Xafaes’. Entre ells el seu president, Juan Antonio Llopis, i la vídua de Joanot Presència, Mila Sifre.

El mateix Llopis ha explicat que, amb motiu del cinqué aniversari que celebrarà enguany el club. La tradicional caminada del Dia del Senderista suposarà l’acte final d’una sèrie d’activitats que estan organitzant per a commemorar l’efemèride. Entre elles, una exposició que mostrarà a la ciutadania tota l’activitat que han realitzat en estos cinc anys.

“Els visitants podran trobar fotografies, audiovisuals, samarretes i una diversitat d’objectes que han tingut a veure amb la història del club. L’acte d’inauguració serà el 2 de febrer, i aprofitarem el moment per a presentar, amb la col·laboració de la Regidoria de Medi Ambient, un Decàleg del Senderista. En el qual s’oferiran recomanacions sobre com caminar per la muntanya. Com protegir la naturalesa i als seus habitants, com evitar els residus… que l’entorn es quede sempre com el trobem en arribar, o millor, si és possible”, assenyala Llopis.

A més, per al dia 9 de febrer s’ha previst una xarrada sobre primers auxilis. En la mateixa sala d’exposicions, per part dels membres del grup que es dediquen professionalment a la sanitat. Finalment, el diumenge 11 de febrer se celebrarà el 4t Dia del Senderista ‘Memorial Joanot Presència’. Hem volgut fer una ruta clàssica com és la que recorre la Muntanyeta dels Sants i els Ullals, de 14 quilòmetres. Eixirem de la plaça de l’Ajuntament a les 8.15h, i anirem pel camí dels Sants fins a l’ullalet dels Sants. Un lloc no molt conegut.

Esmorzarem en la Muntanyeta dels Sants i tornarem cap a Sueca, on arribarem aproximadament a les 13h”. Ha explicat Llopis, qui ha assenyalat també que la inscripció per a realitzar la caminada és gratuïta. Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament, qui es fa càrrec de l’assegurança dels participants, tant d’accidents com de responsabilitat civil. Llopis ha agraït el suport que sempre els presta l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esports. Així com de l’alcalde i de la Regidoria de Medi Ambient; i la participació de la ciutadania en tot el que fan. “Vos anime a tots a vindre el dia 11 amb nosaltres. Segur que gaudirem d’un dia molt agradable”, en paraules del president d”Olivetes Xafaes’.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha recordat amb satistacció la seua participació en edicions anteriors del Dia del Senderista. “Una experiència molt positiva, fent esport i coneixent llocs especials en un ambient immillorable que contribuïx a socialitzar amb altres persones. Per això, anime a la ciutadania a participar perquè ho gaudiran molt. Les meues felicitacions al club per la consolidació d’esta caminada. Com sabeu, sempre comptareu amb el suport de l’Ajuntament en projectes que tenen una finalitat tan saludable i emotiva com és este homenatge i este dia tan fantàstic”.

Per la seua part, el regidor d’Esports, Julián Sáez, ha remarcat la predisposició a col·laborar que té sempre el grup de senderisme ‘Olivetes Xafaes’. “Si hi ha un col·lectiu a Sueca que sempre està quan fa falta a l’hora de realitzar qualsevol tipus d’activitat, és este club. Estem molt agraïts per la seua implicació. També em satisfà que es duguen a terme estes iniciatives que suposen un treball transversal de diverses regidories, les quals ens bolcarem perquè eixe dia siga un èxit”. Sáez ha convidat a la ciutadania a participar en esta ruta “per un dels paratges més bonics de Sueca”, i ha agraït novament al grup que la pose a l’abast de tots perquè puguen gaudir-la.

La regidora de Medi Ambient, Àngela Marí, s’ha mostrat molt satisfeta de poder participar també en el projecte, “perquè donar suport a estes activitats saludables en les quals els espais naturals són tan importants, és fonamental per a nosaltres, sobretot pel que suposa implementar l’educació mediambiental. Per això, no vam dubtar ni un segon quan ens van sol·licitar col·laboració”. La regidora ha volgut convidar també a la població a participar en la caminada, “a més de gaudir de l’activitat física, descobrixes molts racons sorprenents del nostre terme municipal”.

Les persones interessades a participar en el 4t Dia del Senderista ‘Memorial Joanot Presència’, hauran de realitzar la inscripció gratuïta obligatòriament a través de whatsapp en el número 686459308. Els participants podran adquirir també, si ho desitgen, una samarreta commemorativa al preu de 5 euros, fins al 3 de febrer.