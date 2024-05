Sueca celebra la semifinal local del certamen de lectura en veu alta ‘De Viva Veu’

El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit la semifinal local del IV Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta ‘De Viva Veu’

El Centre Municipal Bernat i Baldoví ha acollit la semifinal local del IV Certamen Escolar de Lectura en Veu Alta ‘De Viva Veu’. Que ha comptat, un any més, amb la participació d’alumnat de diversos centres escolars del municipi i de l’IES Joan Fuster.

La iniciativa, de la Fundació pel Llibre i la Lectura (FULL), de caràcter cultural i educativa. Té com a objectiu l’animació a la lectura a través d’accions al voltant de la lectura en veu alta. Potenciant, al seu torn, l’hàbit lector i les habilitats personals i comunicatives entre la població més jove. El certamen local ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació.

Els i les participants van competir en quatre categories diferents en funció del curs que estudien: Teuladins (3r i 4t Primària). Blavets (5é i 6é Primària). Passerells (1r i 2n ESO). I Oronetes (3r i 4t ESO).

El regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez, ha tingut paraules d’agraïment per al professorat i alumnat dels diferents centres participants. Per la seua implicació en el projecte, “definitivament, ha sigut una edició amb un nivell excel·lent per part de tots els participants i, a més, molt nombrosa. L’alumnat preseleccionat a Sueca, acudirà a la final que se celebrarà a Catarroja, el pròxim 2 de juny, i estem segurs que realitzarà una magnífica actuació. Convidem a totes les persones que ho desitgen a acudir a animar-los».

L’alumnat seleccionat per a passar a la final és: Teuladins – Clàudia Martí (com a suplent, Marta Aguilar); Blavets – Yasmin Saidi (com a suplent, Samuel Vivó); Passerells – Gyselle Serrano (com a suplent, Clàudia Ferrer); i Oronetes – Ainhoa Grau, Nayara Puig i Lucía Benavent (i com a suplents, Nayara Alapont, Irene Casado i María García).