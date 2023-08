Sueca celebra l’Open Internacional d’Escacs

Els esports minoritaris aconsegueixen suport institucional en el 35è aniversari del Club d’Escacs de Sueca Club Escac de Sueca, que aquest any commemora el seu 35è aniversari.

La ciutat de Sueca ha donat a conèixer en una roda de premsa la pròxima celebració de la setena edició de l’Open Internacional d’Escacs. Aquest esdeveniment, que se celebrarà del 7 al 13 d’agost, comptarà amb la participació de diversos clubs nacionals i internacionals, reunit fins a 120 jugadors, entre ells els del

La continuïtat d’aquest prestigiós torneig és possible gràcies a la contribució dels sponsors i, sobretot, al suport del Ajuntament de Sueca. El seu Alcalde, Dimas Vázquez, ha destacat la important tasca duta a terme pel club i ha reiterat el compromís de la institució no només amb els esports més populars, sinó també amb els anomenats minoritaris.

El torneig mostra el nom de Sueca més enllà de la Comunitat Valenciana

El Regidor d’Esports, Julian Sáez, ha posat de relleu que, a més de l’enorme esforç que està realitzant el Club d’Escacs de Sueca en els últims anys, aquest torneig està posant el nom de Sueca en el mapa més enllà de la Comunitat Valenciana. A més, ha fet una crida a la ciutadania perquè participi i gaudeixi d’un dels esports més especials del món, un esport que té entre els seus participants un nen de cinc anys que ja destaca en aquesta disciplina.

Des de la Federació es recorda als jugadors espanyols la necessitat de tenir una llicència federativa per a poder participar en aquest torneig. El lloc de l’esdeveniment serà el Casal Multiusos de Sueca (al costat de l’estació de la RENFE), en el Carrer Cronista Burguera. Els interessats que no puguen assistir presencialment podran seguir l’Open Internacional d’Escacs per streaming.

