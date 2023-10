El saló de plens de l’Ajuntament va acollir ahir a la vesprada l’acte de nomenament de la Festera Major de Sueca 2024, Ainhoa Oltra Peiró, i la seua cort d’honor, formada per: Rocío Martínez Iranzo, Clara Ortells Lletí, Martina Aguilar Coves, Melissa Blanes Egido, Adriana López García i María Marco Solves.

Acompanyades de familiars i amics, i d’una gran representació de la corporació municipal, van ser rebudes una a una per l’alcalde, Dimas Vázquez, qui les va fer imposició de les bandes, i la regidora de Festes, Gema Navarro. Els dos els van entregar uns rams de flors i la insígnia de la ciutat.

L’acte va servir també per a acomiadar a la Festera Major 2023, Clara Boix Marqués. Qui, en el seu nom, i en el de la seua cort d’honor, va tindre paraules d’agraïment per a l’Ajuntament de Sueca. Especialment per a la regidora de Festes, Gema Navarro. Per la seua dedicació, i per a les seues famílies, per fer possible que pogueren gaudir d’esta experiència. Així mateix, Clara va felicitar les noves representants de les festes, a les quals va desitjar un any inoblidable. La nova festera major, Ainhoa, per la seua part, va agrair a tots els presents les atencions i els desitjos per a este any.

Tant l’alcalde com la regidora de Festes, van agrair també en les seues intervencions la meravellosa representació que ha tingut la ciutat gràcies a Clara i la seua cort; i van desitjar a les noves protagonistes de les festes, i a les seues famílies, que gaudisquen de cada moment, mostrant la seua total predisposició perquè així siga.