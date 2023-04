Sueca ha celebrat un dels actes més emocionants de la Setmana Santa, l’encontre entre la Mare de Déu i Jesús ressuscitat. I ho han fet un any més, a la plaça de l’ajuntament de la localitat i de la mà de la Junta Major de Confraries de Sueca peça principal en l’organització dels actes de Setmana Santa.

Aquest és un dels actes considerats més emotius de la Setmana Santa ja que, a part del què representa el fet de veure al crist ressuscitat, provoca molta alegria comprovar que els carrers i la plaça és punt de concentració de gran nombre de persones per tal de presenciar l’encontre entre la Mare de Deu i el seu fill. Un moment que v acompanyat per tambors de diferents germandats i confraries i les tradicionals al·leluies que es llancen.

Un dia molt especial, segons qualifiquen les persones assistents a l’acte, on s’uneixen música, tradició, cultura, passió i devoció; elements principals per a totes les germandats i confraries participants que treballen conjuntament amb el suport de la Junta de Confraries de Sueca i amb la intenció que la seua Setmana Santa siga un referent per a altres poblacions.

A més, nombroses persones amb molts records al capdavant no han dubtat en estar presents

Ciutadans que aquest dia els ha servit per a tindre més a prop a familiars que els han deixat

Altres han tornat després d’estar molt de temps sense assistir. Però, tot i això, l’adoració i l’afecte ha sigut el mateix. Uns sentiments que les generacions més adultes hi han transmès a les més joves. I és que molts xiquets i xiquetes també han estat testimonis únics