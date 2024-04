Sueca celebrarà la 10a Peregrinació a la Verge dels Desemparats 

250 persones participaran enguany en esta caminada nocturna fins a la Basílica de la Verge, a València

El pròxim 11 de maig, Sueca tornarà a celebrar la romeria que s’ha convertit ja en tota una tradició quan arriba el mes de maig, des de l’eslésia del Carme a Sueca

El pròxim 11 de maig, Sueca tornarà a celebrar la romeria que s’ha convertit ja en tota una tradició. Quan arriba el mes de maig, des de l’eslésia del Carme a Sueca fins a la basílica de la Verge dels Desemparats, a València. Els promotors d’esta iniciativa, Luis Ruiz i Andrés Ventura; la col·laboradora, Amparo Vendrell; i Juan Antonio Llopis. President del grup de senderisme Olivetes Xafaes, col·laborador en l’organització de la prov. Han presentat la 10a edició a l’Ajuntament, al costat de l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el regidor d’Esports, Julián Sáez.

La idea de realitzar esta peregrinació el dia previ a les celebracions que tenen lloc a València amb motiu de la festivitat de la Verge dels Desemparats. Va nàixer d’estos dos amics fa ara 11 anys i, en este temps, ha aconseguit consolidar-se plenament arribant als 250 participants. Una xifra que podia haver sigut encara major però que s’ha hagut de limitar per qüestions organitzatives.

“És una llàstima però ja no podem admetre més inscripcions. Perquè hem aconseguit la xifra màxima de participants que podem acollir pel tema de les assegurances. I l’aforament en els llocs en els quals farem descansos durant la caminada. Estem molt agraïts per la grandíssima acollida que ha tingut la nostra idea”, ha assenyalat Luis Ruiz.

Per la seua part, Andrés Ventura, ha explicat que, “des dels inicis, a poc a poc s’han anat sumant adeptes. Fins a aconseguir la xifra de 250. No ha fet falta ni promocionar-la perquè de seguida hem esgotat totes les inscripcions. Volem agrair l’interés mostrat i esperem que gaudisquen de l’experiència”.

La caminada començarà a les 18.30 hores, amb la celebració d’una missa a l’església de la Verge del Carme. A les 19.30 hores està prevista l’eixida en romeria cap a Sollana, on es realitzarà la primera parada per a sopar. Seguidament, es continuarà el camí cap a Silla, on es realitzarà un breu descans. La següent parada tindrà lloc a Benetússer, on s’aprofitarà per a agafar forces amb una xocolatada. Finalment, es realitzarà l’últim tram fins a la basílica, a la qual s’espera arribar sobre les 6.30 hores. Una vegada allí, els participants es faran una fotografia de conjunt al costat del tapís de la Verge per a immortalitzar el moment.

Tant l’alcalde de Sueca com el regidor d’Esports han anunciat que participaran en la peregrinació. “Les meues felicitacions a totes les persones implicades en l’organització i a totes les empreses col·laboradores juntament amb l’Ajuntament.

Per a mi, serà la tercera ocasió en la qual participaré en la peregrinació i és una experiència molt grata que recomane totalment, no sols per l’oportunitat de practicar esport sinó també per l’aspecte social, l’oportunitat de relacionar-te i interactuar amb altres persones durant el recorregut, i l’emoció que se sent en arribar a la Basílica”, ha explicat l’alcalde, Dimas Vázquez, qui ha tingut també paraules d’agraïment per als responsables dels llocs en els quals es realitzaran els descansos en el trajecte, així com per als cossos de la Policia Local de les diferents poblacions per les quals transcorre el recorregut.

El regidor d’Esports, Julián Sáez, ha agraït també als promotors, Luis i Andrés, i a tots els col·laboradors, el seu entusiasme “perquè el que heu aconseguit no és fàcil. De ser una aventura de 17 persones en la primera edició, ha passat a convertir-se en un dels grans esdeveniments que es fan a Sueca, any rere any, amb 250 participants, i perquè cal limitar la xifra. El mèrit és tot vostre i sabeu que l’Ajuntament sempre estarà darrere, donant-vos suport”.

El president del grup de senderisme Olivetes Xafaes, Juan Antonio Llopis, ha assenyalat que el club serà ací per a prestar la seua col·laboració en tot el necessari als organitzadors, en el tema de les assegurances i quant al desenvolupament de la marxa, comptant amb el suport de tots els membres del col·lectiu.

Finalment, la col·laboradora Amparo Vendrell, ha apel·lat també al component emotiu de l’experiència, “és dura, perquè són molts quilòmetres i durant la nit, però tot es compensa quan arribes a la plaça de la Verge i notes l’emoció que es respira, i crec que ha sigut una gran iniciativa la que van tindre Luis i Andrés. És una experiència que cal viure-la, si es té l’oportunitat. Gràcies a totes les persones que col·laboren per a fer-la possible i posar-nos-ho tan fàcil”.

El donatiu dels participants, de 20 euros, inclou la samarreta corporativa per a poder participar en la peregrinació, el sopar, la xocolatada i l’assegurança. Tots els diners que sobre es destinaran a Càritas de Sueca.