Sueca celebrarà la segona edició de la festa XiquiBell

L’Ajuntament ha programat de nou, després de l’èxit de l’any passat, una celebració especial de cap d’any familiar per a totes les edats

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, ha programat la segona edició de la Gran Festa Infantil de Cap d’any XiquiBell

Una celebració familiar i divertida pensada perquè gaudisquen grans i menuts. Que tindrà lloc el pròxim 31 de desembre, a les 12 del migdia, als voltants de la plaça de l’Ajuntament.

“Hem preparat una doble celebració plena d’activitats i entreteniment per a totes les edats. Amb l’objectiu de proporcionar una experiència única i divertida. Per a tota la família a fi que passen un matí de diversió celebrant l’arribada del nou any”. Ha explicat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

Durant la celebració, s’oferirà una variada oferta d’activitats i serveis, com ara una zona de diversió amb castells inflables. Estands gastronòmics gratuïts amb delicioses opcions de menjar per a satisfer tots els gusto.“Oferir una experiència única que capturarà els moments més especials de la festa des de tots els angles. Amb una càmera 360° que permetrà als assistents immortalitzar els seus records de la celebració d’una manera innovadora i divertida.

Per descomptat, tindrem una discomòbil amb la millor música perquè els més joves puguen ballar i gaudir de la festa, amb animadors i un gran espectacle”, ha explicat el regidor.

A més d’estes activitats, els i les assistents podran gaudir del Tobogan Gegant instal·lat a la plaça de Sant Pere, de les visites al gran arbre de Nadal situat en la plaça de l’Ajuntament “i d’altres sorpreses que convertiran esta festa en una experiència inoblidable per als més xicotets. Des de la Regidoria d’Educació, volem convidar a totes les famílies de Sueca, i d’altres poblacions veïnes, al fet que s’unisquen a esta celebració per a donar la benvinguda al nou any d’una manera alegre i plena d’il·lusió”, en paraules de Joan Carles Vázquez.