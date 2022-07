Sueca celebrarà la XXVI Travessia Perelló-Palmeres diumenge que ve

Diumenge que ve, 17 de juliol, se celebrarà la XXVI edició de la Travessia Perelló- Palmeres Trofeu Segundo Castelló, organitzada pel Club Natació Sueca amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Després de dos anys d’absència a causa de la pandèmia, Sueca acollirà este esdeveniment esportiu que, com en l’última edició, celebrada en 2019, tornarà a oferir als nadadors i nadadores la possibilitat de competir en dues proves: 2.500 metres (Perelló-Palmeres) i 5.000 metres (Palmeres-Perelló-Palmeres), puntuable per a la Copa d’Espanya.

Enguany, a més, servirà per a brindar un homenatge a un dels membres del club organitzador que ens va deixar en 2020. Per això, al nom de la Travessia se li ha afegit en esta ocasió ‘Memorial Fernando Viñoles’. En la presentació de la XXVI Travessia, han intervingut l’alcaldessa en funcions, Manoli Egea; la regidora d’Esports, Celia Beltrán; i el president del Club Natació Sueca, Pau Tomás, regidor també de l’Ajuntament. Els tres han tingut paraules de reconeixement per a Fernando Viñoles per la seua trajectòria en el club i el llegat que ha deixat. “Fernando era per a nosaltres també un gran amic i company; i vull donar les gràcies al Club Natació Sueca per tindre’l en compte recordant-lo amb molt d’afecte”, ha assenyalat l’alcaldessa en funcions, Manoli Egea. La regidora d’Esport, Celia Beltrán, s’ha referit a ell com a “una persona molt arrelada en el club que ha treballat molt per esta travessia; i per a reconéixer-li la importància que té, l’Ajuntament participarà també d’este memorial entregant una distinció a la seua família”. El president del Club Natació Sueca, Pau Tomás, ha explicat que “unànimement, el club ha decidit brindar-li este homenatge perquè era l’ànima màter de la prova. Serà un honor donar-li continuïtat a tot el treball que ha realitzat en el club i per tots nosaltres”.

Quant a la participació d’esta edició, Tomás ha assenyalat que se senten molt satisfets perquè totes dues proves compten ja amb més de 300 nadadors. “En ser puntuable per a la Copa d’Espanya, comptarem amb participants de gran nivell vinguts de molts llocs de la geografia espanyola. Volem agrair l’ajuda que estem rebent de l’Ajuntament, perquè ens facilita molt el treball a l’hora d’organitzar la prova; del Club Nàutic del Perelló; dels equips de socorrisme de les dues platges; i del Club de Piragüisme Sueca”. Així mateix, el president del club organitzador ha explicat que se senten molt contents per poder celebrar de nou esta travessia, i esperen que siga un dia “en què gaudim tots molt, tant els nadadors com els espectadors”.

Les inscripcions per a les dos proves estaran obertes fins al dissabte 16 de juliol, i podran realitzar-se a través de la pàgina web www.crono4sport.es. La primera prova, de 5.000 metres, tindrà l’eixida a les 8.30 hores des de les Palmeres. La segona, de 2.500 metres, eixirà del Perelló a les 9.30 hores. En acabar la travessia d’adults, tal com s’ha fet en els últims anys, s’oferirà una prova no competitiva per als xiquets en un circuit de 300 metres perquè gaudisquen també d’esta activitat de natació en aigües obertes.

L’alcaldessa en funcions, Manoli Egea, ha volgut agrair el treball del club organitzador i de tots els departaments de l’Ajuntament implicats en l’esdeveniment perquè, de nou, isca tot perfecte. “A causa de la pandèmia, moltes activitats s’han quedat arrere. Per això, és d’agrair l’esforç i il·lusió que han posat en el Club de Natació Sueca per a poder celebrar, una edició més, esta travessia. Desitge que gaudim d’un gran dia i que el club continue realitzant esta labor tan magnífica”. La regidora d’Esport, Celia Beltrán, ha expressat també el seu desig que esta edició de la travessia siga tot un èxit de participació i públic, “volem que tota la ciutadania i visitants puguen gaudir d’este dia. Així mateix, vull agrair la col·laboració del departament de Serveis Municipals, la Policia Local, l’Ajuntament del Perelló i altres clubs de la ciutat, per al desenvolupament de la prova. I dir-li al Club Natació Sueca que compta amb l’Ajuntament, i amb esta Regidoria d’Esport, per a contribuir a garantir la continuïtat de la travessia”.