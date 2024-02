Festa per a celebrar Carnestoltes, dirigida expressament a la població infantil i juvenil del municipi.

Després de l’èxit de la primera edició celebrada l’any passat, l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut. Ha tornat a programar per a divendres que ve 16 de febrer. Una festa per a celebrar Carnestoltes, dirigida expressament a la població infantil i juvenil del municipi.

La regidora de Joventut, Gema Navarro, ha mostrat la seua satisfacció per l’acollida que va tindre l’any passat esta proposta d’animació. “De manera paral·lela a les celebracions que s’han realitzat ja en els diferents centres escolars, hem volgut organitzar de nou esta festa. Ens concentrarem en el passeig de l’Estació, a les 18 hores, i des d’ací farem una cercavila amb música fins al Casal Jove. On oferirem una sèrie d’activitats perquè gaudisquen totes i tots”.

La celebració del Carnestoltes, inclosa dins de la Programació Oci i Joventut prevista per al mes de febrer, inclourà també un berenar saludable a base de fruita per a tots els assistents. “La proposta de l’Ajuntament sempre es basa a programar activitats d’oci que siguen lúdiques i saludables, com és este cas. Volem potenciar i reforçar els hàbits saludables. I esperem que siguen molts els xiquets, xiquetes i joves que acudisquen divendres que ve per a gaudir de la vesprada”, en paraules de Gema Navarro.