Sueca col·labora un any més en la campanya per a la protecció del corriol camanegre

El corriol camanegre és una espècie d‘ocell catalogat com a vulnerable després d’haver-se constatat un declivi poblacional important a la Comunitat Valenciana. Per este motiu, el nostre municipi duu a terme des de fa anys una campanya. Amb la finalitat de preservar la seua conservació i reproducció en el seu hàbitat natural, el cordó dunar del nostre litoral.

Davant l’amenaça que suposa l’ús públic de les platges durant la seua època reproductora (de març a juliol). Com ara l’alteració de l’hàbitat dunar, la presència de mascotes soltes i sense vigilància o el tràfec de persones per les platges. Entre altres i amb la finalitat d’afavorir la conservació i recuperació d’esta espècie en el nostre territori.

Col·locació de tanques i cartells per a la protecció de les dunes

El parc natural de l’Albufera en col·laboració amb les administracions locals, com l’Ajuntament de Sueca, estan duent a terme actuacions per a la protecció de l’hàbitat. Com ara la col·locació de tanques i cartells per a la protecció de les dunes. Ja que generalment els nius apareixen en el primer cordó dunar, evitant el pas de persones per damunt d’estes. També es posaran en marxa campanyes per a l’eliminació d’espècies exòtiques invasores que les ocupen. Les quals redueixen l’hàbitat disponible per a la reproducció de l’espècie.

Malgrat la col·locació de les tanques, el corriol camanegre continua exposat a moltes amenaces. Per això, des de l’Ajuntament de Sueca es posarà en marxa, un any més, una campanya dirigida a les persones usuàries de les platges. Perquè es respecten els accessos i les tanques de protecció de les dunes. Així com la presència de gossos en aquells llocs on no estiga permesa.

Des de l’Ajuntament, a més de la protecció del corriol camanegre, s’ha treballat en els últims anys en la posada en valor de la zona d’arena situada darrere de les dunes de Motilla. On s’han dut a terme treballs de renaturalització per a dotar-la de la vegetació i la tranquil·litat que estos ocells necessiten per a la seua nidificació. Les dunes, al ser un ecosistema fràgil el substrat del qual és arena, resulten fàcilment destructibles per l’actuació de l’ésser humà. Per això, des de l’Ajuntament s’ha considerat de vital importància delimitar el pas a través de la col·locació d’unes tanques. Construïdes a base de fusta i cordó, amb la finalitat de protegir els quasi 3.000 metres de zona dunar que contenen les seues platges.