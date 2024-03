Sueca commemorarà el Dia de l’Esport

Els centres escolars i la Regidoria d’Esports preparen una acció conjunta per optar als premis de la Fundació Trinidad Alfonso

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Esports, i nou centres educatius de la localitat. Han preparat per al pròxim dimarts, 26 de març, una acció conjunta per commemorar el Dia de l’Esport. La cèntrica plaça de l’Ajuntament acollirà vora 300 xiquets i xiquetes en una jornada en la que es realitzaran nombroses activitats dirigides. “Dins de les activitats mensuals que arreplega el programa ‘Esports, Jocs, Escola’, vam acordar amb el professorat d’Educació Física dels centres dur a terme una acció conjunta per commemorar el Dia de l’Esport“, ha explicat el primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Julián Sáez.

Esta acció servirà, a més, per a que el municipi de Sueca participe en els premis del Dia de l’Esport que promou cada any la Fundació Trinidad Alfonso i que en 2024 estan dedicats als Jocs Olímpics i Paralímpics. “Entre tots els col.les anem a preparar un video de tres minuts inspirat en els Jocs Olímpics i Paralímpics i el presentarem a estos guardons. És un goig treballar colze a colze amb els centres escolars de Sueca. Sempre estan disposats a col·laborar i promoure hàbits saludables entre els nostres xiquets i xiquetes”, remarca Sáez.

Dimarts, a la plaça de l’Ajuntament, es concentraran alumnes dels col·legis Luis Vives, Uniana, Fàtima, Carrasquer, Miquel Burguera, Cervantes, María Auxiliadora, l’Encarnació i Escola Jardí de l’Ateneu.