L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Sanitat, continua realitzant de manera periòdica, al llarg de l’any, treballs de desratització i desinsectació de claveguerams

Tant en el nucli urbà com en la zona marítima. A més, estos dies s’està actuant també en edificis municipals i centres docents de la ciutat.

«A causa de les condicions climatològiques i la falta de pluja, hem decidit implementar estos treballs per a contrarestar el possible augment d’insectes i rosegadors en esta època de l’any. Per a això, hem incrementat la partida pressupostària i els mitjans.

Des de la Regidoria de Sanitat, continuarem vetlant pel benestar i la salut de la nostra ciutadania», ha assenyalat la regidora responsable, Sari Sáez.