Sueca continua apostant per la formació de la seua Policia Local 

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, continua facilitant als membres de la Policia Local cursos de formació per a millorar la seua labor diària.

En este cas, els i les agents estan participant en una formació referent al ‘Procediment conjunt entre policies i bombers davant incendis en un habitatge’. “El curs, que s’oferirà en dos dies, demostra una vegada més el nostre objectiu per millorar el treball diari de la policia local. En este cas, al costat dels bombers, afavorint les relacions entre tots dos serveis d’emergència”. Ha assenyalat el regidor de Seguretat Ciutadana en funcions, Carlos Ramírez.

L’activitat formativa, que es realitza en col·laboració amb el Consorci Provincial de Bombers. Té com a finalitat la coordinació de funcions a fi d’obtindre el millor resultat en la gestió d’incendis. Minimitzant els riscos per a la població i els propis agents i bombers. La formació ha sigut promoguda per la pròpia Policia Local de Sueca.

A les jornades de formació estan assistint, a més de la Policia Local de Sueca, agents de les policies locals d’Algemesí i Tavernes, i membres de la Guàrdia Civil i Policia Nacional.