Sueca continuarà oferint durant l’estiu activitats gratuïtes

L’Ajuntament continuarà oferint durant l’estiu activitats gratuïtes als menors per a afavorir una major conciliació familiar

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat, continuarà oferint una programació d’activitats gratuïtes durant este mes de juny i el mes de juliol. Dirigides a menors d‘entre 3 i 14 anys, amb l’objectiu d’afavorir una major conciliació laboral a les famílies de Sueca. El programa s’ha pogut desenvolupar gràcies a la subvenció del Pla Corresponsables 2023.

“Volem posar en relleu la continuïtat d’estes activitats conciliadores, alhora que educatives i lúdiques, per als xiquets i xiquetes del municipi. A més de continuar oferint-les de manera gratuïta perquè a les famílies els puga resultar més fàcil i còmoda la conciliació del treball amb la cura dels menors. Esperem que estes ajudes continuen oferint-se des del ministeri i la conselleria d’Igualtat. Ja que és molt important per als municipis poder elaborar polítiques d’este tipus i abordar les necessitats. En este cas de conciliació de les famílies, perquè no genere un desgast econòmic especialment en les més vulnerables”. Ha assenyalat la regidora de Polítiques d’Igualtat en funcions, Gema Navarro.

En concret, s’oferiran dos programes:

–CONCILIA AMPLIACIÓ JUNY, del 22 al 30 de juny. Es desenvoluparà en el Casal Jove i les famílies interessades poden triar entre l’horari de matí, de 9 a 14 hores; el de vesprada, de 15 a 19 hores; o tots dos.

–CONCILIA VESPRADES JULIOL, que s’oferirà del 3 al 31 de juliol, també en el Casal Jove, en horari de 15 a 19 hores. Les activitats consistiran en jocs, manualitats, contes i dinàmiques de grup. Entre altres, en les quals es potenciarà el diàleg, l’empatia, el respecte i la igualtat.

Les inscripcions per als dos programes hauran de realitzar-se a partir del 12 de juny mitjançant formulari en línia en la pàgina web www.reed21.net. Per a qualsevol dubte o aclariment, l’empresa encarregada posa a la disposició de les famílies el correu electrònic suecacorresponsables@gmail.com i el telèfon 744 654 164.

Des de l’Ajuntament, es vol informar també que les places seran adjudicades per ordre d’inscripció; no es reservaran, per tant, places per haver participat en altres projectes Concilia.