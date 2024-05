L’Ajuntament de Sueca ha convocat el concurs per a triar el cartell anunciador de les Festes Majors 2024.

El termini per a la presentació de sol·licituds començarà demà, 14 de maig, i finalitzarà el 10 de juny.

Iglesia Mare de Déu de Sales, Sueca (Valencia),

Podran participar totes les persones que ho desitgen, a títol personal, presentant un màxim de dos cartells que hauran de ser originals i inèdits, i contindre el text SUECA, FIRA I FESTES SETEMBRE 2024, a més de reservar una zona per al logotip de l’Ajuntament de Sueca.

“Com cada any, posem en mans de la ciutadania la imatge principal de les nostres Festes Majors, la que representarà a Sueca en tots els llocs durant el període festiu. Continuem apostant per donar resposta a qualsevol proposta artística i, per això, des de la Regidoria de Festes, animem a tota aquella persona amb inquietuds, ja siga de manera professional o aficionada, a participar i donar a conéixer així els seus treballs que, any rere any, se superen, utilitzant tècniques de disseny innovadores i originals”, ha expressat la regidora de Festes, Gema Navarro.

Les sol·licituds hauran de presentar-se, preferentment, per via telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Sueca. Excepcionalment, quan les persones sol·licitants no disposen de mitjans electrònics, podran fer-ho de manera presencial en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament, en horari de 9 a 14 hores. Una vegada presentada la sol·licitud corresponent, el treball o treballs s’entregaran sense identificar, per a preservar la seua autoria, en el Departament de Festes (2n pis), amb tota la documentació corresponent.