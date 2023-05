L’Ajuntament de Sueca anuncia que, en breu, es publicarà la convocatòria per al Concurs de Cartells de temàtica LGTBIQ+. Basant-se en els criteris transversals de salut, igualtat i inclusió en totes les polítiques municipals. L’objectiu principal d’esta convocatòria és el de potenciar i reivindicar la commemoració del Dia Dia de l’Orgull LGTBIQ+. I que els dissenys guanyadors servisquen com a publicitat dels actes programats.

La intenció de realitzar ja l’anunci, és que totes aquelles persones interessades puguen anar preparant els seus treballs per a, una vegada es publique la convocatòria en el BOP. Presenten la sol·licitud en els 10 dies hàbils que s’han determinat, a través del Registre General d’Entrada de l’Ajuntament. Una vegada presentada, s’haurà d’entregar el cartell, en un sobre tancat, en el Departament de Serveis Socials.

Quant als premis en metàl·lic, s’han determinat tres que seran de 500 euros, per al primer. 300 euros, per al segon; i 150 euros, per al tercer. L’Ajuntament de Sueca podrà fer l’ús que crega oportú de la imatge i repercussió social dels cartells, sobretot quant a la difusió dels actes al voltant del 28 de juny, Dia de l’Orgull LGTBIQ+.