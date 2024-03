La Confraria del Sant Sepulcre va entregar anit els premis del X Concurs de Dossers que organitza amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Setmana Santa.

L’objectiu d’estos guardons, en paraules dels seus promotors, és “el d’enaltir i difondre la Setmana Santa de Sueca. En totes les seues expressions, així com reconéixer l’esforç de les persones i Confraries que oferixen el millor per a presentar, amb la seua visió particular, els Misteris”.

L’acte, celebrat en el casal de la Falla Verge de Sales, va comptar amb la presència d’un gran nombre d’assistents, entre ells, l’alcalde en funcions, Julián Sáez; la regidora de Setmana Santa, Gema Navarro; el regidor de Cultura, Vladimir Micó; la regidora d’Igualtat, Sari Sáez; i la també regidora, Carolina Torres.

“Iniciatives com el Concurs de Dossers enriquixen la Setmana Santa de Sueca. Des de l’Ajuntament, volem posar en valor el gran treball que realitzen les set confraries i la seua Junta Major per mantindre viva esta tradició. Desitgem que estos dies tan assenyalats òmpliguen de fe, fervor i devoció els carrers de la ciutat, i confiem que el temps ens respecte i puguem celebrar tots els actes previstos“, ha assenyalat l’alcalde en funcions, Julián Sáez.

Per la seua part, la regidora de Setmana Santa, Gema Navarro, ha tingut paraules d’agraïment i de felicitació per a totes les confraries de Sueca, “per treballar i mantindre viva una tradició que a la nostra ciutat també té el seu ressò. L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria responsable, aportarà el seu granet d’arena perquè esta celebració puga viure’s, any rere any, amb major esplendor”.

Quant als premis, el primer, dotat amb 150 euros, diploma acreditatiu i guardó, va correspondre a Marisé Climent, amb el dosser de la Imatge del Crist Jacent. El segon, ex aequo, dotat amb 75 euros, diploma acreditatiu i guardó, va ser per a Rosa García, amb el dosser de la Imatge de l’Ecce Homo; i per a la Confraria de Jesús Natzarè, amb el dosser de les Imatges de Jesús Natzarè i la Verge del Sufragi. El tercer premi, dotat amb 50 euros, diploma acreditatiu i guardó, va ser per a la Confraria de la Flagel·lació de Jesús, amb el dosser de la Imatge de Jesús en la Columna.

A més, es van entregar diplomes acreditatius de participació i guardó a la Confraria de Nostra Senyora de la Pietat, amb el dosser de la Imatge de Nostra Senyora de la Pietat; la Confraria de Nostra Senyora de la Pietat, amb el dosser de la Imatge de la Verge de l’Esperança; i la Confraria de la Verge Dolorosa, amb el dosser de la Imatge de Nostra Senyora dels Dolors.