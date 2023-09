Sueca es prepara per a acollir als millors cuiners del món

El 62 Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca se celebrarà diumenge que ve i comptarà amb l’assistència de professionals de 16 països

Sueca es prepara per a celebrar, diumenge que ve 10 de setembre, la 62 edició del seu Concurs Internacional de Paella Valenciana

Sueca es prepara per a celebrar, diumenge que ve 10 de setembre, la 62 edició del seu Concurs Internacional de Paella Valenciana. Esdeveniment gastronòmic degà de quants se celebren a Espanya que tornarà a reunir, en un únic lloc, als millors cuiners professionals arribats de diferents racons del planeta. Els quals competiran per a obtindre el títol de ‘millor paella del món’.

En esta ocasió, seran 45 professionals, de 16 països diferents, els que demostraran els seus dots culinaris cuinant el nostre plat per excel·lència. Seguint la recepta tradicional del certamen, en les mateixes condicions i amb els mateixos ingredients. En l’emblemàtic Passeig de l’Estació que ja llueix les banderes de tots els països participants en esta edició com a una de les novetats introduïdes enguany.

La Regidoria responsable del certamen gastronòmic es troba ultimant tots els detalls perquè el pròxim 10 de setembre l’esdeveniment torne a ser tot un èxit. “Un any més, estem feliços de comprovar l’èxit de convocatòria que ha obtingut nostre Concurs. La qual cosa ha provocat que hàgem hagut d’ampliar el nombre de participants en esta edició per a donar cabuda al gran nombre de professionals, nacionals i internacionals, que han mostrat el seu interés per estar a Sueca.

Este fet reafirma al nostre certamen gastronòmic com a un dels més importants a nivell mundial. Com a ‘Ciutat Arrossera d’Espanya’, estem molt satisfets d’haver aconseguit situar al nostre Concurs en el lloc en el qual es troba, i també molt agraïts del gran interés que desperta entre la ciutadania, visitants i els mitjans de comunicació, nacionals i estrangers”, ha assenyalat la regidora responsable del certamen, Manoli Egea, qui ha explicat també que, des de l’organització i tots els departaments de l’Ajuntament implicats, s’està treballant intensament des de fa molts mesos per a poder oferir un dia de festa i tradició al voltant del nostre plat més internacional.

Finalment, Manoli Egea ha volgut aprofitar per a convidar a la població i visitants a la X Firarròs, que se celebrarà del del 7 al 10 de setembre, en el mateix Passeig de l’Estació, i en la qual es podrà degustar una gran varietat d’arrossos, embotits artesanals i dolços tradicionals del municipi.

Per a l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, és tot un privilegi que Sueca torne a convertir-se, diumenge que ve, en l’epicentre de la gastronomia mundial entorn d’una dels nostres senyals d’identitat com a poble com és l’autèntica paella valenciana, la que cuinaven els nostres avantpassats i que van saber transmetre’ns de generació en generació.

“Com a Ajuntament, ens sentim tremendament orgullosos en comprovar, edició rere edició, a base de molt d’esforç i dedicació, l’afecte amb què és acollit nostre el Concurs, el més veterà a nivell gastronòmic de quants se celebren, el qual aconsegueix cada any obtindre un major suport per part dels professionals, visitants, mitjans de comunicació i patrocinadors.

La nostra obligació com a responsables municipals és reconéixer la importància d’eixe llegat que ens han deixat i continuar treballant per a millorar-lo”. L’alcalde de Sueca ha volgut també mostrar el seu agraïment a la regidora responsable del Concurs, l’equip de persones que treballen durant tot l’any perquè el certamen siga un èxit i les empreses patrocinadores que, una vegada més, s’han bolcat amb l’esdeveniment.

El director del Concurs, Tony Landete, ha expressat la seua satisfacció “per la gran professionalització del certamen, la qual ha anat en augment en les últimes edicions. Cuidem fins a l’últim detall. I, per posar un exemple, enguany comptem amb una empresa especialitzada en les tapadores que facilitarem als participants per al trasllat de les paelles en les millors condicions fins a la sala. Volem que els professionals se senten cuidats i tinguen la millor atenció”.

Pel que respecta als premis que s’atorgaran, a més dels tres guardons principals a la millor paella de l’edició, s’entregaran premis a la millor paella cuinada per un restaurant local, autonòmic, nacional i internacional.

Els participants de la 62 edició són:

Bar Restaurant Galiana, Restaurant Sequial 20 i Restaurant Nou Rodassoques, pel que respecta a la representació de Sueca. Quant als restaurants que acudiran de la Comunitat Valenciana, són: Nueva Mandarina (Santa Pola-Alacant), Restaurante Paco Baile (Santa Pola-Alacant), Taberna Marinera El Barba (Altea-Alacant), El Reclam – Complejo Rural Foies de Baix (Relleu-Alacant), Restaurante El Ceramista (Vila-real – Castelló), Mas Blayet (València), Llar del Pescador (El Palmar-València), Restaurante Bon Aire (El Palmar-València), Terraza La Parra (Godella-València), Pelayo Gastro Trinquet (València), Arroceria Culla Siete (Alfafar-València), La Marítima Veles e Vents (València), La Cerveseta (Algemesí-València) i Nas VLC (València).

Procedents de diverses comunitats autònomes assistiran:

La Grifería (Puerto de la Cruz-Santa Cruz de Tenerife), En BlankoTaberna (Pinto-Madrid), Arrocería y Brasas Titanium (Calasparra – Murcia), Restaurante La Ula (Puertollano – Ciudad Real), Los Naranjos (Torrecaballeros – Segovia), Los Reyes (Málaga), Restaurante Inclan Brutal Bar (Madrid), Hotel Sa Volta (Es Pujols – Formentera), Restaurante Venecia (Teruel), Gusto Sevilla (Sevilla), Arrozante La Casa del Arroz (Granada), Mercado Lonja del Barranco (Sevilla) i Hotel Villa Cortés (Adeje – Santa Cruz de Tenerife).

Pel que respecta a la participació internacional, comptarem amb:

La Solórzano (Puerto Rico), Paellas & Paellos (Lima – Perú), Sabor Amar Paellas (Quito – Pichincha – Ecuador), Socarrat (Miramar – Buenos Aires – Argentina), Zeru Restoran (Ciudad de México – México), La Terraza Španělská Restaurace (Hradec Králové – República Checa), Don Pascualón, paellas a domicilio (San Antonio de Escazú – San José – Costa Rica), Juan’s Paella Catering (Adelaide – Australia), Paella loca _personal chef sofia (Sacile – Italia), La Taberna bar – Paellas y tapas (Avenches – Suiza), Paella In The Pod (Londres – Inglaterra), Arrosseria Chef Amadeo (Santa Coloma – Principado de Andorra), Tapa Copa (Seúl – Corea del Sur), Pekopeko (Tokio – Japón) i Paella Guys (Burnaby – Vancouver – Canadá).

Els participants seran valorats, un any més, per un jurat de reconegut prestigi professional amb una llarga trajectòria en el món de la gastronomia des de diferents àrees, acompanyats per un notari que donarà fe de la seua decisió. Pel que respecta al reconeixement com a Paeller d’Honor, enguany l’organització ha volgut destacar el paper absolutament primordial que té per a tota la humanitat el sector primari, l’agricultura i la ramaderia, “sense ells, seria absolutament impossible la nostra alimentació i, en conseqüència, la celebració d’esdeveniments tan importants per a nosaltres com és el nostre Concurs. El reconeixement és per a tots ells i, especialment, per a les persones de Sueca que es dediquen a estes labors”, ha assenyalat Tony Landete.

En l’apartat de patrocinadors, de nou enguany s’han tornat a batre tots els rècords quant al nombre d’empreses i entitats que han volgut prestar la seua col·laboració en l’edició 62 del Concurs. En esta ocasió, han sigut: Alabau Frutas y Verduras, Caixa Popular, Carmencita, Choví, Arroz Dacsa, Viel Carrocerías, Oliespal, Sercyoval, Sipcam-Inagra, Turia, Intercun, Repro Doors, Cafés Granell, Granny, Licor Crema de Arroz Rafael Máñez, Tamdental, Destilerías Ferri, Bodegas Vicente Gandía, Garcima, Grupo Sada, Coca-cola, Angomar, Llevapaella i Etygraf.

Quant a la paella decorativa que tots els anys es pot contemplar en el hall de la sala on s’entreguen els premis, obra de Teresa Roig, enguany s’ha volgut dedicar al triomf de la selecció femenina de futbol en el campionat del món, i a tot el que simbolitza esta important gesta per a la dona en l’esport.

Finalment, l’organització vol informar les persones interessades sobre la possibilitat de gaudir de l’autèntica paella del certamen, durant tot l’any, en un gran nombre de restaurants de la ciutat que ofereixen en les seues cartes la recepta original del Concurs. Es tracta d’una de les novetats introduïdes en la passada legislatura per la Regidoria responsable, amb la col·laboració del Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges.