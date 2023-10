Sueca es prepara per a celebrar Halloween

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Joventut, està preparant una sèrie d’activitats per a la celebració d’Halloween.

Entre estes, la que atrau a més públic any rere any com és el Passatge del terror, que en l’última edició va aconseguir al voltant de 1.600 visites.

Per a esta ocasió, es comptarà de nou amb la participació d’un grup de voluntaris. Que, des de fa setmanes, estan treballant en les diferents estades del ‘terrorífic’ recorregut.

“Sens dubte, el Passatge del Terror és una les activitats més demandades per la població infantil i juvenil del municipi. No sols per a gaudir-lo sinó també per a participar en el disseny i preparació gràcies als voluntaris. Que estan preparant-lo des de finals de setembre.

A més, s’han programat també altres activitats dirigides a la població més jove perquè puguen gaudir d’uns dies d’oci al voltant d’esta celebració”. Ha assenyalat la regidora de Joventut, Gema Navarro.

El Passatge del Terror podrà visitar-se els pròxims dies 29 i 30 d’octubre, de 18.30 a 21.30 hores, i el dia 31 d’octubre, de 19 a 22 hores. Les entrades podran adquirir-se al preu d’1 euro, a partir del 25 d’octubre, en el Casal Jove, de 18 a 20 hores.

A més del Passatge, la Regidoria de Joventut ha preparat també una sèrie de tallers gratuïts de cuina, manualitats, bijuteria i tatuatges, que es realitzaran en el Casal Jove, els dies 28, 29 i 31 d’octubre, en horari de 19 a 21 hores.