Sueca es prepara per a celebrar la festivitat de sant Antoni Abat

Sueca es disposa a viure un cap de setmana ple d’activitats per a commemorar la festivitat de sant Antoni Abat, patró dels animals.

Amb la col·laboració de les regidories de Festes i Comerç, associacions i col·lectius locals han organitzat una sèrie d’actes per a garantir que la celebració siga un èxit per a tota la ciutadania i visitants.

Programa d’activitats

Divendres 17 de gener

18.30 h:

Els veïns del carrer Sant Antoni Abat es traslladaran en processó fins a l’església de la Mare de Déu de Sales, on se celebrarà una missa.

Posteriorment, es recorreran els carrers Nou, Cantarrana, Moro i Sant Antoni Abat fins a la ronda del País Valencià, on es dispararan focs artificials. Final de la jornada: Xocolatada per a tots els assistents.

Dissabte 18 de gener

De 9.30 h a 23.00 h:

La tradicional fira de Sant Antoni , que enguany tindrà lloc als carrers Sequial i Sant Cristòfol.

Eixida de la imatge de sant Antoni en processó des del carrer Castellet fins a l’església de Sant Pere, on se celebrarà una missa a les 12.00 h.

En acabar, la imatge serà traslladada en processó fins a la capella de l’Hospitalet. Allí es realitzarà la tradicional benedicció dels animals i es repartiran pans i garrofes entre els assistents.

L’associació Amics de Sant Antoni Abat organitza el trasllat de la imatge del sant des del carrer Ausiàs March fins a l’església de la Miraculosa.

Diumenge 19 de gener

11.30 h:

Missa en honor a sant Antoni a l’església de la Miraculosa. A continuació: Benedicció d’animals i repartiment de pans i garrofes a la porta de l’església.

Una festa per a tots

Aquest cap de setmana, Sueca es converteix en l’epicentre de la devoció a sant Antoni Abat, amb activitats per a grans i menuts que combinen religió, tradició i convivència. No us ho perdeu!