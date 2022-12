L’Associació Valenciana de Tradicions i Costums, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sueca, ha programat per al pròxim 24 de desembre un programa de Vigília i Nit de Nadal 2022 que començarà a les 12 del migdia amb el toc de l’Ángelus i el volteig general de campanes.

A les 18 hores, tindrà lloc el Cant de la Sibil·la, el Sermó de la Calenda i, a continuació, se celebrarà una missa a l’església Arxiprestal de Sant Pere Apóstol. Enguany participaran els xiquets Julià Romans Iranzo, com a sibil·ler, i Andreu Lapuebla Meseguer, com a acòlic de la calenda. Tots dos tenen 9 anys i és la segona vegada que participaran amb un paper destacat en esta nit tan especial de l’any.

Ja a l’Ajuntament, a partir de les 19 hores, es cantaran els Goigs de Nadal, en els quals participaran la Començadoreta i Llauradoretes de la Mare de Déu, els Majorals dels Benissants, i els xiquets sibil·ler i acòlic de la calenda. A les 19.05 hores, el grup de Danses l’Almogàver oferirà el tradicional Ball dels Pastorets davant del Betlem instal·lat en la plaça. A les 19.10 hores, el Cor de la Societat Unió Musical de Sueca interpretarà el Cant de Nadales a la porta de l’Ajuntament i, a les 19.15 hores, l’Associació Cultural La Xala oferirà el Cant de Nadales Tradicionals Valencianes al carrer Sant Cristófol, Passatge i plaça de Sant Pere. A les 20 hores, finalitzaran els actes amb un castell de focs artificials, Foc de Nadal, Dansà i Muixeranga en la plaça de Sant Pere.

“Com és costum, l’Ajuntament de Sueca col·labora activament amb l’Associació Valenciana de Tradicions i Costums. La Nit de Nadal s’ha convertit en una nit molt especial en la qual els actes programats contribueixen a crear un clima i sentiment d’il·lusió, i mostren l’esperit nadalenc de la ciutat. Des de l’Ajuntament, volem mostrar el nostre agraïment a totes les associacions que participen en esta celebració aconseguint que esta tradició tan bonica continue any rere any reunint un públic multitudinari”, ha expressat la regidora de Festes, Gema Navarro.