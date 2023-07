Sueca es prepara per a la festivitat dels Benissants de la Pedra

El municipi de Sueca es prepara per a la celebració, els pròxims dies 29 i 30 de juliol. De la tradicional festivitat dels Benissants de la Pedra, patrons secundaris de la ciutat als quals se’ls encomana la protecció de les collites. L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Festes, i la parròquia de Nostra Senyora del Carmen. Han preparat una sèrie d’actes que s’iniciaran el dissabte 29 amb la romeria a peu fins a la Muntanyeta dels Sants. El lloc i hora de concentració per a l’eixida, serà l’encreuament de la Ronda del Borx amb el carrer de la Cantant Vendrell, a les 17.30 hores. La Regidoria de Festes oferirà punts de refrescos durant el recorregut per a mitigar la calor.

A les 19 hores, se celebrarà a l’aire lliure la tradicional missa i benedicció de les primeres espigues d’arròs. De nou, la Regidoria de Festes oferirà refrescos a les persones assistents, a més d’uns sacs d’arròs cortesia de la Regidoria de Turisme. D’altra banda, l’Ajuntament proporcionarà també un servei d’autobús gratuït per a facilitar la volta a les persones que hagen acudit a peu. “Des de la Regidoria de Festes, sempre es vetla perquè les tradicions del nostre poble es mantinguen i perduren en el temps. Posant tots els recursos necessaris perquè es puguen celebrar amb fervor festivitats com esta”, ha assenyalat la regidora de Festes, Gema Navarro.

En finalitzar la missa, i després de retornar els sants a l’església del Carmen. Sobre les 21.30 hores, es procedirà al seu trasllat novament en processó fins a l’església de Sant Pere Apòstol. Finalment, es dispararà un castell de focs artificials gràcies a la col·laboració del Sindicat de Regants i el Consell Agrari.

El diumenge 30, a les 19 hores, se celebrarà una solemne missa concelebrada pels sacerdots de la ciutat, a l’església de Sant Pere Apòstol. A continuació, tindrà lloc la processó pels carrers de costum acompanyada de la Societat Unió Musical de Sueca.