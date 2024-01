Sueca es prepara per a rebre als Reis Mags

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Festes, treballa estos dies en la preparació de la cavalcada amb la qual la ciutat rebrà el pròxim dia 5 a les seues majestats, els Reis Mags.

El recorregut, com l’any passat, tornarà a iniciar-se en el passeig de l’Estació per a continuar pels carrers Sequial, València, Cerrillo, Sant Cristòfol i Mare de Déu, i finalitzar en la placeta del Convent

El recorregut, com l’any passat, tornarà a iniciar-se en el passeig de l’Estació per a continuar pels carrers Sequial, València, Cerrillo, Sant Cristòfol i Mare de Déu, i finalitzar en la placeta del Convent. On els assistents podran gaudir d’alguns dels elements i personatges que participaran en la desfilada per a realitzar-se fotografies, i d’un castell de focs artificials a fi que els més xicotets de la casa gaudisquen d’una vesprada màgica.

“Com tots els anys, hem preparat una gran cavalcada per a rebre als Reis Mags. En esta ocasió, estarà dedicada a l’evolució del cinema al llarg de la seua història, i estem desitjant que arribe el moment per a gaudir d’un dels dies més especials de l’any.

Una vegada finalitze la desfilada, rebrem a les seues Majestats en la placeta del Convent, on tots els xiquets i xiquetes que ho desitgen podran pujar a l’escenari i fer-se una fotografia amb els Reis Mags els quals els entregaran uns dolços”, ha explicat la regidora de Festes, Gema Navarro, qui ha volgut també enviar un missatge a la ciutadania “esperem que gaudisquen d’esta nit tan màgica i que els Reis complisquen tots els seus desitjos”.

La cavalcada comptarà de nou amb la participació d’associacions i col·lectius del municipi; la fallera major infantil de Sueca i la seua cort d’honor; la començadoreta i llauradoretes; els majorals; i els representants infantils de les diferents comissions falleres de la ciutat.

Recepció de cartes per part dels Reis Mags els dies 3 i 4 de gener

D’altra banda, els pròxims dies 3 i 4 de gener, al costat del campanar de Sant Pere, els Reis Mags estaran rebent les cartes dels xiquets i xiquetes de Sueca, als quals se’ls entregarà un detallet, en horari d’11 a 13.30 hores i de 17.30 a 21.00 hores.