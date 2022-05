L’Ajuntament exposa amb caràcter permanent la mostra que va organitzar amb motiu del 60 aniversari del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca

L’Ajuntament de Sueca, a través de les regidories de Turisme i la responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, ha decidit que la mostra que es va organitzar ex profeso per a commemorar el 60 aniversari del certamen gastronòmic al setembre de 2021, amb el títol ’60 aniversari de la Festa de l’Arròs de Sueca’, puga ser visitada de manera permanent en la seu del Consell Agrari.

“A causa del gran èxit de visitants que va obtindre, tant el mes de setembre passat a la sala dels Porxets com en el col·legi Luis Vives, on recentment s’ha pogut contemplar amb motiu de la Setmana Cultural del centre dedicada al cultiu de l’arròs, des de la Regidoria hem decidit que l’exposició puga ser visitada amb caràcter indefinit. Vull donar les gràcies al Consell Agrari per les facilitats que ens ha prestat per a acollir esta mostra tan important per a la ciutat, com s’ha pogut comprovar després del gran acolliment que ha tingut”, ha assenyalat la regidora de Turisme i responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Manoli Egea.

El president del Consell Agrari i regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, ha mostrat la seua satisfacció pel lloc triat, “a més de comptar amb l’espai necessari, és la seu en la qual està representat tot el sector agrícola, especialment l’arrosser. Si parlem que l’ingredient bàsic necessari de la paella és l’arròs, i si és de Sueca millor encara, quin millor lloc per a exposar-la! Des del principi de la legislatura, estem treballant de manera transversal diverses regidories pel bé de tots els suecans i suecanes, i perquè la nostra ciutat tinga el reconeixement, tant arrosser com turístic, que es mereix”.

Per a realitzar les visites, la persona interessada haurà de contactar amb la Tourist Info a fi d’organitzar els grups.

