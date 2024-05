Sueca incrementa la seua aposta per la pilota valenciana

L’Ajuntament de Sueca i la Federació de Pilota Valenciana han firmat un conveni de col·laboració

Que millora substancialment l’acord que fins ara mantenien en pro de la realització d’activitats que promocionen i fomenten este esport en la localitat

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i el president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, han procedit a la firma del document en presència del primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Julián Sáez, en el Trinquet Municipal Eusebio, en un acte al qual han acudit també la regidora d’Igualtat, Sari Sáez; i els jugadors locals, Ivet, Bonillo i Héctor; el president del Club de Pilota Valenciana Xúquer, Ricardo Romeu; i el trinqueter Adrià Miguel, convidats per la Regidoria d’Esports.

L’alcalde, Dimas Vázquez, ha agraït la presència a Sueca del president de la Federació i ha remarcat la importància de firmar acords d’este tipus per a aconseguir que «el nostre esport més autòcton torne a ser tot un referent a la ciutat.

Esta simbiosi entre institucions públiques, federació i persones que es preocupen tant per la pilota, com ara Adrià o Ricardo, aconseguirà portar a Sueca les competicions més importants i, d’esta manera, tornar a col·locar a la nostra ciutat on es mereix dins d’este esport».

Per al primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Julián Sáez, este conveni suposa «una aposta sense precedents per la pilota a Sueca, una ciutat tradicionalment unida a este esport, amb un trinquet que este estiu complirà 75 anys de vida».

Sáez ha destacat també la importància que este acord siga fruit del consens entre tots els actors principals: club de Pilota Xúquer, Ajuntament, Federació i trinqueter. «Per a nosaltres era molt important l’opinió d’aquells més saben. El resultat beneficiarà, tant a la instal·lació, perquè per ací passaran els millors jugadors i les millors partides, com a l’afició, que podrà gaudir-les sense eixir de Sueca, i sobretot als jugadors, els més importants per a nosaltres. Saben que compten amb tot el nostre suport i que amb este conveni busquem també que obtinguen encara més oportunitats i puguen col·locar així a Sueca en el mapa d’este esport», assenyala Sáez.

El president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, ha agraït l’aposta de l’Ajuntament de Sueca per la pilota valenciana, especialment en el 75 aniversari del trinquet,«estem molt contents perquè este conveni abraça a totes les parts, com havia de ser. En este nou projecte de la Federació, estem firmant convenis que unifiquen, des de les escoles fins al món professional, i pensem que és tot un avanç per a aconseguir, en este cas, que el trinquet de Sueca tinga major rellevància i torne a ser tot un referent en el món de la pilota».

El conveni subscrit ahir a Sueca, valorat en 10.400 euros, contempla que el Trinquet Municipal Eusebio acollirà al llarg de 2024, entre altres, el Trofeu Ajuntament de Sueca Femení d’Elit i Professional; el Trofeu de l’Arròs; les Finals Jocs Escolars Fase Provincial i/o Autonòmica; partides de la fase regular o jornades de final dels Circuits d’Escala i Corda i/o Raspall, sub 18 i sub 23, masculí i/o femení del programa de Rendiment de la Federació de Pilota Valenciana, els divendres, coincidint amb el dia de partida habitual del trinquet; les finals autonòmiques del Campionat Individual d’Escala i Corda o Raspall; i la Jornada Trofeu Mixt de Raspall.