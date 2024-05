Sueca incrementa la seua aposta per la pilota valenciana

L’Ajuntament de Sueca i la Federació de Pilota Valenciana han signat un conveni

L’Ajuntament de Sueca i la Federació de Pilota Valenciana han signat un conveni de col·laboració valorat en 10.400 euros. Que millora l’acord per a la realització d’activitats que promocionen i fomenten este esport en la localitat.

Així, el Trinquet Municipal Eusebio acollirà al llarg de 2024 el Trofeu Ajuntament de Sueca Femení d’Elit i Professional. El Trofeu de l’Arròs; les Finals Jocs Escolars Fase Provincial i/o Autonòmica; partides del programa de Rendiment de la Federació. Les finals autonòmiques del Campionat Individual d’Escala i Corda o Raspall; i la Jornada Trofeu Mixt de Raspall, entre d’altres.

L’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, ha remarcat la importància de l’acord per tal d’aconseguir que la pilota torne a ser un referent a la ciutat. Portant a Sueca els millors jugadors i les competicions més importants.

Per al primer tinent d’alcalde i regidor d’Esports, Julián Sáez, este conveni una aposta sense precedents per la pilota a Sueca, una ciutat tradicionalment unida a este esport, amb un trinquet que este estiu complirà 75 anys de vida. Sáez assenyala que el resultat beneficiarà tant a la instal·lació com a l’afició i els jugadors.

El president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines, ha assenyalat que des de l’entitat s’estan signant convenis que unifiquen, des de les escoles fins al món professional.

L’acte de signatura va comptar també amb la presència dels jugadors locals Ivet, Bonillo i Héctor; el president del Club de Pilota Valenciana Xúquer, Ricardo Romeu i el trinqueter Adrià Miguel.