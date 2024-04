650 racions de paella, al preu simbòlic d’1 euro, s’han repartit entre els assistents. Tots els diners recaptats aniran destinats a l’associació AFEM RB

La paella cuinada per Fernando Sanchis i Óscar Parrell ha resultat la guanyadora del primer premi del II Concurs de Paelles Amateur, organitzat per l’Ajuntament de Sueca a través de les regidories de Turisme i la responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

El parc de l’Estació, el mateix lloc on se celebra el prestigiós certamen internacional al setembre, ha acollit este esdeveniment gastronòmic amateur que de nou ha comptat amb un gran èxit de participació i públic assistent que, durant el matí, ha pogut comprovar les habilitats culinàries dels 38 cuiners i cuineres i, posteriorment, degustar un plat de paella.

“L’any passat vam pensar que esta iniciativa podia resultar molt interessant per a tots eixos mestres del nostre plat més universal que existixen en tantes llars de Sueca; no en va som la ‘capital mundial de la paella’ i bressol de l’arròs.

Vam voler oferir a la ciutadania la possibilitat de mostrar els seus dots i compartir-los amb tots nosaltres en este certamen.

Estic molt satisfet perquè ací s’ha concentrat hui molt de professional de la paella, hi ha hagut molt nivell i, per això, vull felicitar i agrair a tots els participants i a l’organització del concurs, per aconseguir incrementar l’èxit del passat any”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

La regidora de Turisme i responsable del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Manoli Egea, ha mostrat també la seua satisfacció per l’èxit aconseguit en esta segona edició, “el que em fa especial il·lusió, a més que la ciutadania es bolque amb la iniciativa, és comprovar que entre els participants trobem mares i filles, parelles, pares i fills, amics…

El concurs potencia compartir bons moments amb la nostra gent al voltant d’una paella, i eixa és la idea, gaudir posant en valor la nostra cultura i tradicions”.

La regidora Manoli Egea ha volgut agrair també el treball de totes les persones que han fet possible la celebració del certamen: participants, patrocinadors, treballadors de l’Ajuntament, Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges, assistents i al director del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, Tony Landete, i al coordinador gastronòmic del certamen, Adolfo Cuquerella, “per donar-nos suport i contribuir a fer més gran esta festa”.

El segon premi ha sigut per a la paella cuinada per Tomás Pérez i Francisco José Gregori; mentres que el tercer, per a la cuinada per Jesús Moya i Manuel Martí, guanyadors del primer premi l’any passat. Quant al premi especial per a la paella cuinada per concursants majors de 65 anys, ha sigut per a Matilde Pineda i Emili Manuel Capellino.

El jurat ha estat format per: Adolfo Cuquerella, coordinador gastronòmic del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca; en representació del Gremi d’Hostaleria de Sueca i Platges, Juan José San Bartolomé, guanyador del primer premi en l’edició 62 del certamen internacional de Sueca al costat de Dani Vidal, membre també del jurat; Raúl Sancho, en representació de la SD Sueca; Mónica Beltrán, en representació de l’associació de comerç local Arrima’t, i Tony Landete, Director del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca.

Quant als premis, els guanyadors han aconseguit targetes regal per a utilitzar en els comerços de Sueca adherits a la campanya creada per a este fi, per un import de 1.000 euros per al primer; 700 per al segon; 400 euros per al tercer; i 700 euros per al premi especial als majors de 65 anys. A més, el guanyador del primer premi formarà part del jurat de la 63 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que se celebrarà el 15 de setembre.

Centenars de persones han acudit a visitar els estands de les 38 paelles participants. Posteriorment, han pogut degustar una ració de les paelles del concurs al preu simbòlic d’1 euro. Tots els diners recaptats es destinaran íntegrament a l’associació AFEM RB, que atén persones amb trastorn mental.