Sueca nomena Fill Predilecte de la ciutat a Vicente González Ortuño

Vicente González Ortuño, patró fundador de la Fundación Santos Andrés, Santiago y Miguel (SASM), en reconeixement a la seua labor al capdavant d’esta entitat

El ple de l’Ajuntament de Sueca va acordar ahir, per unanimitat, la concessió del títol de Fill Predilecte de la ciutat al suecà Vicente González Ortuño, patró fundador de la Fundación Santos Andrés, Santiago y Miguel (SASM), en reconeixement a la seua labor al capdavant d’esta entitat, referent a nivell autonòmic i nacional, per la seua contribució a la millora de la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental greu.

En la seua intervenció en el ple, l’alcalde de Sueca, Julián Sáez, va assenyalar la idoneïtat d’esta decisió, «resulta innegable que, des dels seus inicis, al 2004, la Fundación SASM s’ha convertit en tot un referent pel que fa a qualitat en el servei assistencial als seus usuaris i compromís de tots els professionals que treballen en les seues instal·lacions». Així mateix, la primera autoritat municipal va remarcar el gran mèrit de les persones que, en el seu moment, van decidir apostar fermament perquè Sueca poguera oferir a la ciutadania de tota la comunitat autònoma «un recurs molt necessari en eixe moment, i especialment en l’actualitat, com és l’atenció en salut mental. Entre les persones que van apostar per este propòsit, trobem un cap visible, Vicente González, veí de la nostra ciutat, molt conegut per tots, qui, al llarg d’estos 20 anys, ha treballat incansablement en un projecte que ha donat extraordinaris fruits per a tota la societat suecana i valenciana», en paraules de Sáez.



En la mateixa línia es van expressar tots els portaveus dels diferents partits que conformen la corporació, coincidint en les metes obtingudes per la persona triada per a este reconeixement, i en la seua contribució essencial a la rehabilitació i millora en la qualitat de vida de les persones amb trastorn mental greu.

Es dona la circumstància que la Fundación SASM es troba enguany celebrant el seu 20 aniversari. Va ser el 5 d’octubre de 2004 quan inaugurava la seua primera Residència i Centre de Dia. Amb el pas dels anys, ha anat creixent en recursos, incorporant en 2016 dos vivendes tutelades, en les quals viuen de manera autònoma 6 dones i 6 homes que han aconseguit rehabilitar-se i, fins i tot, alguns d’ells, incorporar-se al món laboral. En 2019, la Fundació amplia les seues activitats amb l’objectiu de donar major cobertura social a les necessitats de les persones amb diversitat funcional, assumint la gestió i la direcció de la Residència i Centre de Dia propietat de l’Ajuntament de Sueca. En 2023, amb fons propis, la Fundació adquirix un edifici i un terreny annex, al costat de la central de la Policia Local, per a convertir-lo en una Residència de 20 places i tres vivendes més supervisades.



A tot açò, cal afegir que la Fundación SASM, per mèrits propis, s’ha convertit en un referent autonòmic, i fins i tot nacional, pel que fa a projectes innovadors, de tot tipus, com per exemple esportius, amb la constitució de l’associació SPORTSA que agrupa més de 20 associacions dedicades a la salut mental en l’àmbit de la Comunitat Valenciana; gastronòmics, amb la posada en marxa d’un servei de catering inclusiu; o culturals, amb la creació d’una Falla per part dels mateixos usuaris.



L’acte institucional que reconeixerà a Vicente González Ortuño com a Fill Predilecte de la ciutat es celebrarà el divendres 22 de novembre, en el saló de plens de l’Ajuntament.