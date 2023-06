Sueca obri les portes de la piscina municipal descoberta

La piscina municipal descoberta de Sueca ha obert hui les seues portes. Perquè tota la ciutadania puga gaudir d’esta instal·lació que després de tres anys adaptant el seu ús a la pandèmia, recupera completament la normalitat.

“Enguany hem convidat a tots els col·legis de la ciutat perquè vinguen un dia a gaudir de la piscina en estes últimes setmanes del curs escolar. Una iniciativa que està resultant un èxit com es pot comprovar este primer dia d’obertura de portes.

Afortunadament, hem pogut tornar a les condicions que gaudíem abans de la pandèmia, amb un horari ininterromput des de les 10.30h fins a les 20.30h. Els usuaris podran entrar i eixir les vegades que vulguen amb la mateixa entrada al llarg del dia”. Ha explicat el regidor de Serveis Municipals en funcions, Joan Carles Vázquez.

L’Ajuntament hem decidit avançar uns dies la seua obertura

“Atés que les temperatures conviden ja a l’ús de la piscina descoberta, des de l’Ajuntament hem decidit avançar uns dies la seua obertura. Perquè la ciutadania puga gaudir-la plenament. Al mateix temps, ens agradaria apel·lar a un ús òptim de les instal·lacions per a conservar-les en les millors condicions i evitar tot tipus d’accidents”, ha afirmat l’alcalde de Sueca en funcions, Dimas Vázquez.

Les persones interessades a acudir, podran comprar la seua entrada a través de la pàgina web www.piscinadescobertasueca.com i en la mateixa piscina pagant amb targeta de crèdit exclusivament, “no podran utilitzar-se diners en metàl·lic per a garantir la seguretat dels treballadors i facilitar el seu treball diari”, ha explicat Joan Carles Vázquez.

Les persones empadronades a Sueca tindran preus més reduïts en les entrades i seran les úniques que podran adquirir els abonaments de 10 passes. La tarifa general per a empadronats a Sueca serà de 3 euros, i la reduïda per a empadronats amb diversitat funcional, majors de 60 anys i menors d’entre 6 i 14 anys, serà de 2,5 euros. Les tarifes dels no empadronats en el municipi seran de 6 i 5 euros, respectivament. Els menors fins a 5 anys tindran l’entrada gratuïta.

Dimas Vázquez ha assenyalat també que, des de l’Ajuntament, es continuarà apostant per diferents llocs d’esplai per a l’època estival . “Com ara el parc aquàtic del carrer Jaume I, inaugurat l’any passat i que en breu podrà utilitzar-se, i un nou de similars característiques que se situarà en la zona pròxima a l’institut Joan Fuster”.