Sueca obri les portes del nou col·legi Carrasquer perquè puga ser visitat per la ciutadania

La Regidoria d’Educació ha previst unes Jornades de Portes Obertes per al 6 i 7 de setembre

Jornades de Portes Obertes

L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Educació, ha organitzat unes Jornades de Portes Obertes per a tota la població. Amb la finalitat que puguen conéixer el resultat de les obres del nou col·legi Carrasquer, tota una institució en el municipi.

“La nostra pretensió és que tota la ciutadania interessada a conéixer com seran les noves aules del centre escolar. Els nous serveis que oferirà a l’alumnat, puga recórrer cadascuna de les estades acompanyats per personal que farà les funcions de guia.

Estem molt satisfets amb el resultat, fruit de l’esforç de moltíssimes persones al llarg dels últims anys. És natural que vulguem que el centre, del qual ens sentim tan orgullosos, s’òbriga a tota aquella persona que vulga visitar-lo”, ha manifestat el regidor d’Educació, Joan Carles Vázquez.

El nou col·legi Carrasquer obri les seues portes

Per a l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, suposa un motiu de gran satisfacció el fet que, per fi, el nou col·legi Carrasquer òbriga les seues portes, “este projecte de millora i ampliació en el centre ve de molt de temps arrere, ha sigut un treball de diverses legislatures, i finalment és ja una realitat i estem molt contents, tant pel col·lectiu de l’alumnat i les seues famílies com de l’AMPA i professorat, els qui podran gaudir d’unes instal·lacions adaptades al segle XXI amb les millors garanties per a l’ensenyament”.

Dimas Vázquez ha remarcat l’interés mostrat per l’Ajuntament, des de l’inici de la passada legislatura, per donar-li la major prioritat a este projecte “fonamental per a la nostra ciutat, dotant-lo fins i tot de recursos propis del consistori per a les modificacions del projecte que es van produir per la pujada de preus de materials i també per a cobrir els desperfectes no previstos inicialment que es van detectar en el sostre de l’edifici principal. Vam decidir sufragar els costos imprevistos perquè la construcció no s’allargara més en el temps”.

Les Jornades de portes Obertes se celebraran els pròxims dies 6 i 7 de setembre, en horari de 9.30 a 13 hores i de 16.30 a 20 hores, amb una previsió de 2 visites cada 30 minuts. Els grups, establits en 16 persones, es formaran presencialment en l’entrada del col·legi situada al carrer Escoles Carrasquer.