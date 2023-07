Un gran nombre de corporacions municipals estan creant tendència. Oferir a la gent gran diferents cursos, tallers o dinàmiques per adaptar-se a la revolució tecnològica i dimensió digital a la qual estem assistint. D’aquesta forma, tota la societat pot saber com emprar els diferents dispositius que ens envolten, així com tot allò que ens poden oferir.

La regidora d’agència de desenvolupament local, Àngela Marí. Ens ha comentat que no és el primer curs que es fa d’aquest tipus des de l’Ajuntament, doncs reberen un gran nombre de peticions de cursos d’aquest tipus. Però també ens remarca que aquest no serà l’últim que es faça, tot i que necessitaran fer un sondeig per veure quin serà el següent.

Aquest curs en concret estava destinat per saber com funciona l’aplicació de GVA salut, saber com demanar cita en el metge, ficar-nos avisos per a beure aigua, prendre’ns la pastilla, la tensió, etc.