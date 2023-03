L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat. Ha programat una sèrie d’actes per a commemorar el 8 de Març, Dia Internacional de la Dona.

L’entrada a tots ells és lliure i gratuïta. I dins d’esta planificació especial, el dimecres 1 de març, a les 19 hores. Tindrà lloc l’encesa de la il·luminació morada especial en la façana de l’edifici principal de l’Ajuntament.

“Enguany, volem fer encara més visible la commemoració d’este dia tan important per a tota la societat. Animem que, no sols s’impliquen activament les dones sinó també els homes. Per a mostrar l’empatia cap a esta lluita i deixar clar que, a Sueca, anem totes i tots junts en este camí. Agrair també el consens que per part de tot el consistori es té en matèria d’igualtat. Perquè les accions desenvolupades cap a esta fi siguen més contundents i efectives. I recordar que, encara que s’acoste el 8 de Març, la lluita i el treball per aconseguir la igualtat ha de realitzar-se cada dia”. Ha assenyalat la regidora de Polítiques d’Igualtat, Gema Navarro.

Presentació d’una moció pel Dia Internacional de la Dona

Dins dels actes, s’inclou també la presentació d’una moció pel Dia Internacional de la Dona. En la qual ha treballat tota la Corporació Municipal, i que es traslladarà a la sessió ordinària del Ple el dijous 2 de març. El divendres 3 de març, a les 19 hores, en l’Espai Fuster, tindrà lloc el concert de dones compositores La invisibilitat sonora.

Per al dilluns 6 de març, a les 18 hores, a la Biblioteca Pública. S’ha previst una xarrada del Club de Lectura amb l’escriptora Rosario Raro sobre el seu llibre Tornar a Canfranc. El qual tracta sobre les persecucions nazis durant la Segona Guerra Mundial. El dimarts 7, a les 19 hores, en el Centre Municipal Bernat i Baldoví, s’oferirà la representació teatral Un segle d’abisme, de la companyia Bramant Teatre. Una obra que tracta de sis generacions de dones des de la Guerra Civil fins a l’actualitat.

Dimecres 8 de març

I ja el dimecres 8 de març, a les 11 hores, es realitzarà una concentració al Parc de l’Estació per a acudir a la plaça de l’Ajuntament acompanyats i acompanyades per una xaranga i pancartes. Després els i les participants acudiran al carrer Sant Cristòfol on tindrà lloc la inauguració de l’exposició Paraigües Morats. A les 12 hores, en la plaça de l’Ajuntament, es procedirà a la lectura d’un manifest amb micròfon obert a tota la ciutadania. D’altra banda, i en horari lectiu, el Centre Dona Rural Xàtiva impartirà dos tallers en el Centre Miquel Rosanes de Formació d’Adults, titulats Espanyoles en la Història i Noves masculinitats. Per a finalitzar la jornada, de 18 a 20 hores, a l’esplanada del Casal Jove. Es realitzarà una pintada amb motiu del 8M, una activitat oberta a tot el públic.

El dijous 9 de març, a les 19 hores, en el Centre Municipal Bernat i Baldoví, s’oferirà la projecció cinematogràfica de la pel·lícula Ama. Que tracta sobre la maternitat en circumstàncies de vulnerabilitat. I el divendres 24, a les 13 hores, en el saló de plens de l’Ajuntament. Se celebrarà un acte de reconeixement amb el lliurament del Distintiu en Igualtat a entitats, associacions i empreses de Sueca que tinguen un Pla d’Igualtat i/o formació en igualtat i contra la violència de gènere.

Finalment, per al dissabte 29 d’abril, en les pistes d’Skate, s’ha programat l’activitat Skate Women’s Day, que oferirà durant tot el dia activitats esportives.