L’Ajuntament ofereix un acte de reconeixement i homenatge al col·lectiu agrícola local per la seua important contribució en els pitjors moments de la pandèmia

L’Ajuntament de Sueca, a través del Consell Agrari, ha volgut oferir un acte de reconeixement i agraïment al col·lectiu d’agricultors locals. Per la seua total col·laboració, de manera totalment altruista, en els pitjors moments de pandèmia, a fi de combatre la propagació del virus a la ciutat i la seua zona marítima. Proveïts de la seua pròpia maquinària i utensilis per al treball. Els agricultors van eixir als carrers en diverses ocasions durant la nit. Per a realitzar una fumigació completa de cada racó de Sueca i la seua costa. Mentre la població, que romania reclosa a les seues cases davant el temor i la incertesa que van suposar les primeres setmanes de pandèmia. Els encoratjava i aplaudia des dels balcons i finestres.

“Este agraïment públic suposava un deute que teníem amb ells. Hem buscat el moment idoni per a realitzar-lo perquè, a causa dels seus treballs, no havia sigut fàcil trobar-ho, però, per fi, hem pogut oferir-lo. L’ajuda totalment altruista d’este col·lectiu va resultar tremendament valuosa,o solament a nivell pràctic sinó també psicològic per a la ciutadania, en comprovar com este grup de persones es bolcava a ajudar a combatre una situació per a la qual no teníem manual d’instruccions. Com a alcalde, em sent molt agraït a tots ells”, ha assenyalat l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez.

El president del Consell Agrari i regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, també va mostrar la seua satifacció

Per la seua part, el president del Consell Agrari i regidor d’Agricultura, José Luis Ribera, ha mostrat la seua satisfacció per poder celebrar este acte, “ara es veu tot molt llunyà, però en realitat no fa tant de temps. Quan repasse el grup de whatsapp que vam crear per a coordinar els treballs, recorde amb emoció aquell primer missatge a les 20.58: -Esteu preparats? -Sí. -Sueca és vostra. Avant; i, de seguida, es va posar tot en marxa. Va ser veritablement espectacular eixe lliurament. Este homenatge és una manera de reconéixer la importantíssima labor que van realitzar en eixe moment d’incertesa tan gran”.

L’acte de reconeixement s’ha iniciat amb una visita guiada a l’interior dels Molins Fariners, un lloc molt vinculat a la seua professió. Després de comprovar la riquesa de totes les peces que es conserven allí, la comitiva s’ha desplaçat a una sala de la ciutat, on s’ha celebrat un dinar en el qual se’ls ha entregat un obsequi com a recordatori i en agraïment a la seua col·laboració en un moment tan important per a Sueca.