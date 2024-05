L’Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria d’Igualtat. Ha oferit este matí els últims tallers per la Igualtat i en Prevenció de la Violència de Gènere del present curs 2023-24

Dirigits a l’alumnat d’Educació Infantil, Primària i ESO de tots els centres escolars del municipi

En este cas, els tallers, impartits per l’equip de prevenció del Centre Dona Rural Xàtiva. S’han realitzat en els col·legis Nostra Senyora de Fàtima i Luis Vives per a l’alumnat de 1r a 4t de Primària. “Nosaltres creiem que és molt important treballar la prevenció amb els xiquets i xiquetes des de ben xicotets perquè no normalitzen les desigualtats, els estereotips ni les etiquetes.

A través d’estos tallers, basats en contacontes, els i les menors normalitzen que són iguals i que poden jugar a tot el que desitgen. Independentment de si són xiquets o xiquetes”, ha explicat la regidora d’Igualtat, Sari Sáez.

La integradora social del Centre Dona Rural Xàtiva, Carla Castells, ha sigut l’encarregada d’impartir el taller. Que ha consistit en un contacontes “en el qual es tracta el problema de la violència de gènere adaptat a l’edat dels xiquets i xiquetes. A través d’una família de tigres en la qual el papà no tracta bé a la mamà ni als fills. Després de llegir el conte, fem una dinàmica del que és el maltractament i el bon tracte, i firmem un contracte de bon tracte per a la classe perquè tots i totes tracten bé als companys i companyes”.

Els tallers, com ha explicat la regidora, Sari Sáez, formen part del III Pla d’Igualtat 2023-26. Per a la ciutadania, i estan emmarcats dins de les polítiques de prevenció i sensibilització de l’alumnat en temes d’igualtat i contra la violència de gènere en tots els centres educatius.